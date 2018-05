Las razones de la eliminación de Cali: no fue fuerte de visitante

Deportivo Cali quedó eliminado de la Liga I-2018 en cuartos de final tras perder por 2-0 con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. El global quedó por 2-1 a favor de los verdolagas, y los azucareros se quedaron por fuera de las rondas finales del torneo.



Las razones de la eliminación de Cali se basan en su rendimiento como visitante, pues dio varias ventajas y no fue sólido en varios aspectos.

Mal rendimiento por fuera de su casa

El conjunto dirigido por Gerardo Pelusso no tuvo un buen rendimiento de visitante y esta fue una de las principales razones por las que quedó eliminado de la Liga. Aunque no debía ganar en Medellín para clasificar, sí tenía que mantener el resultado y no tuvo el juego necesario para hacerlo. Jugó 10 compromisos por fuera de su casa y solamente logró conseguir siete puntos de 30 posibles, con un rendimiento del 23,3%.

No es fuerte en enfrentamientos directos contra Nacional

En los últimos enfrentamientos por duelos directos entre Cali y Nacional, solo en 2015 logró pasar la eliminatoria. El conjunto azucarero fue campeón de la mano del técnico Fernando Castro y eliminó en cuartos de final a los verdolagas con un global de 4-3. En las demás, al conjunto de Cali le ha costado y no ha sido fuerte contra los verdolagas, que lo han eliminado en varias ocasiones.

Las lesiones le pasaron factura a la corta nómina

Las lesiones afectaron el rendimiento del equipo en varias jornadas de la Liga. En su mejor momento, José Sand tuvo una lesión que lo dejó por fuera algunos partidos. Para este encuentro, Abel Aguilar tampoco estuvo por una molestia física y fue baja importante en Medellín, pues el volante es pieza principal de Pelusso en la mitad del campo.

El juego defensivo de Gerardo Pelusso

Si bien Cali debía mantener el resultado, Gerardo Pelusso "murió con su idea" y fue a Medellín para plantarse en su campo. Tanto así, que solamente tuvo una llegada de gol en el Atanasio Girardot y fue víctima de su propio juego, pues terminó buscando tiempo.



La defensa es algo que siempre ha caracterizado al técnico uruguayo, pero la noche de este sábado le costó y la zona defensiva de Cali estuvo distraída, pues el partido pudo definirse desde el primer tiempo, pero se mantuvo con el resultado gracias a la gran actuación de Camilo Vargas.