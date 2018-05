Duelo llamativo en Liga: fortalezas y debilidades de Medellín y Junior

Medellín quedó segundo en la Liga, por lo que ocupa la llave B del fixture. El conjunto antioqueño se medirá en los cuartos de final contra Junior, terminando de local en el Atanasio Girardot. Los rojos sumaron 35 puntos, mientras que los tiburones hicieron 30.



Medellín

Fortalezas

- Su poder ofensivo, con 32 goles es el equipo más goleador del semestre, a bordo tiene al goleador de la Liga Germán Cano con 10 goles. Durante este campeonato ha sido de los equipos que si le convierten uno, ellos hacen dos.



- El mediocampo brilla con juventud y experiencia, Yairo Moreno, Daniel Cataño, Didier Moreno y Andrés Ricaurte es el “cuadrado mágico” que tiene el poderoso para ser demoledor en su juego. No solo es bueno atacando, en algunos encuentros han sido sacrificados a la marca.



- Su gran arranque y su espléndido final, en las primeras fechas de la Liga, Medellín fue imparable, lo mismo se repitió desde aquel partido con Bucaramanga hasta el juego contra América de Cali, recaudando cuatro victorias al hilo y ubicándose como segundo en la tabla.



- La habilidad de reponerse a algunos resultados en contra, a veces no encontraban su fútbol en la etapa inicial y eran sorprendidos por los rivales. En la etapa complementaria, la virtud de los cambios y la buena lectura de esos encuentros, fueron claves para superarlos y recoger victorias. Pasó frente al Deportivo Cali y Bucaramanga.



- La sociedad en el ataque con Leonardo Castro, Germán Cano y Juan Fernando Caicedo, los delanteros del Medellín no solo son letales en el área contraria, sino que también son solidarios a la hora de buscar mejor ubicado al compañero.



Debilidades

- La irregularidad en el presente campeonato fue una constante en el rojo antioqueño, fuera del Atanasio era un equipo endeble, a veces sin ideas y que terminaba perdiendo partidos increíbles, como el de Bogotá contra Santa Fe o en Manizales contra Once Caldas.



- Su sistema defensivo, en muchos partidos sufrió errores infantiles que le costaron puntos. Pese a que en los últimos encuentros mejoró, todavía hay detalles que les derivó en goles encajados.



- Si bien, es ponderable el poder ofensivo en el equipo del pueblo, en algunos partidos generaron muchas opciones y concretaron pocas. Esto les pudo haber resuelto con mayor comodidad los partidos.



- El juego aéreo del equipo no ha sido el mejor. Contra Bucaramanga dos de los goles que les marcaron llegaron por esa vía. La pelota cruzada le cuesta mucho a sus defensas.



- Aunque es el equipo más efectivo de la Liga, en algunos encuentros donde pudieron marcar una buena diferencia, el resultado fue escaso y eso les costaba sufrir más de la cuenta a la hora de cerrar los partidos.



La figura

Yairo Moreno: El volante ofensivo es el distinto en el poderoso, tiene gol, es solidario en la parte ofensiva, ayuda a la salida del equipo y tiene una buena pegada dentro y fuera del área. Con siete conquistas, terminaron en muchos puntos para el rojo que se ilusiona con bordar en su escudo una nueva estrella.



⚽ #LigaÁguila | 🔴🔵✊ Comienza el viaje a las estrellas



⚽ #LigaÁguila | 🔴🔵✊ Comienza el viaje a las estrellas

El camino arranca con #Junior. La ida será en el Metropolitano de Barranquilla, la vuelta en el estadio más lindo de todos.

Junior

Fortalezas

- La experiencia de Julio Comesaña. Conoce al grupo y conoce la ciudad y eso le permite asegurar un buen entorno para el equipo en las finales.



- La nómina. No hace falta recorrer mucho para entender que Junior tiene una de los tres mejores equipos del torneo, al menos en el papel. Internacionales como el arquero Viera, jugadores de Selección como Chará y experimentados como Teo, es un lujo que muy pocos se dan en la Liga.



- Cancha. Precisamente esa categoría de los hombres del Junior les permite encarar la presión de las fases definitivas con entereza y serenidad. Un ejemplo concreto: Teófilo Gutiérrez.



Debilidades

- A Junior, con Alexis Mendoza y ahora con Julio Comesaña, le ha costado el gol. Es su lunar en la Liga y en la Copa Libertadores, pues Teófilo Gutiérrez, Yimmi Chará y Luis Carlos Ruiz han estado por debajo de la producción esperada. ¿Jonatan Álvez? Sólo se sabe que pagaron 3,5 millones de dólares por un suplente.



- Precisamente el ChaTeo, que metía miedo en la pasada administración de Comesaña, vive sus días más grises. Un par de aportes individuales han ayudado a salvar partidos, pero esa sociedad se ha ido fundiendo.



- El bajo nivel de relevos como Jarlan Barrera preocupa. No ha sido el creativo que se necesitaba en Liga ni el revulsivo en Copa. Contra Jaguares ni siquiera fue convocado.



- La lesión de Alberto ‘Mudo’ Rodríguez sigue siendo un tema complejo: es costoso y se ha lesionado cinco veces. El pasado viernes tuvo una nueva molestia muscular en la espalda. ¿Tanta exigencia del cuerpo médico para contratar a los refuerzos y se les coló el peruano?



- La banda izquierda, una preocupación. Germán Gutiérrez no ofrece garantías pero tampoco hay opciones fuertes para relevarlo.



La figura

Yimmi Chará. El atacante de Junior es el jugador distinto, el hombre definitivo en cada acción ofensiva del Junior. Si bien su rendimiento no ha sido el mismo del semestre pasado, pesa en la ofensiva y es buen socio para Arias en el parea rival.