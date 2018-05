Lo bueno, malo y feo de las semifinales de ida en la Liga I-2018

Este martes y miércoles se disputaron los partidos de ida por las semifinales de la Liga I-2018. Tolima fue el único equipo que anotó gol y derrotó por 1-0 a Medellín, en Ibagué. Por su parte, Huila y Nacional no se hicieron daño en Bogotá y dejaron la llave abierta para definirse en el Atanasio Girardot.



Los partidos de vuelta se jugarán el 2 y 3 de junio, en Medellín, para definir a los finalistas de esta edición.

Lo bueno



Tolima fue el único equipo que sacó ventaja y anotó gol. Además, por medio de su goleador: Ángelo Rodríguez, quien regresó al gol y le dio la victoria a los pijaos.



Atlético Nacional sacó un importante empate de 'visitante' y podrá definir la serie en su casa, donde ha ganado y no recibido ningún gol durante la Liga I-2018.



Lo malo



Tolima perdonó de más en Ibagué y no amplió su diferencia para ir a defender el resultado en Medellín.



Huila no se mostró igual que durante el semestre, no fue sólido y ahora deberá ir a buscar un gol a una plaza difícil en este semestre. Omar Duarte no estuvo en su mejor partido.



Medellín cometió varios errores en defensa y se fue abajo en el marcador, fue el único equipo que recibió gol y que perdió en estas semifinales.



La falta de gol, pues de dos partidos y cuatro equipos, solamente Tolima anotó un tanto.



Lo feo



El intento de pelea que hubo en El Campín entre Alexis Henríquez y Andrés Felipe Correa. El árbitro tuvo que amonestar a los dos, que por poco se agreden.

Andrés Correa, de Huila, y Alexis Henríquez, de Nacional, tuvieron problemas en El Campín. Foto: Héctor Fabio Zamora/CEET

Lo colorido



Así fue el recibimiento de los hinchas de Tolima en Ibagué:

Atlético Nacional, en Bogotá, llenó el estadio El Campín y metió a 29 mil hinchas en una ciudad que no es la que representa, como Medellín. Sin duda, lo más colorido de la jornada, pues los hinchas acompañaron al equipo en otro estadio.