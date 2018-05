Comesaña, el único de los tres técnicos 'nuevos' que clasificó en Liga

Julio Comesaña fue el único técnico "nuevo" que ingresó a los cuartos de final de la Liga I-2018. El uruguayo clasificó con Junior, mientras que Santa Fe y América, que también cambiaron su entrenador, se quedaron por fuera de la fiesta de los 'ocho' cambiando sus entrenadores "a tiempo".

Empezando por el DT del conjunto tiburón, no todo es tan bueno como se oye, pues el charrúa recibió al equipo siendo tercero de la Liga con una buena diferencia entre los demás equipos.



Ahora, Junior clasificó a los cuartos de final, pero tuvo que esperar hasta la última fecha y ganó un apretado partido por 1-2. Quedó séptimo del torneo y Comesaña ganó su primer partido de Liga I-2018 tras no lograrlo desde la fecha 13, que salió Alexis Mendoza.

Santa Fe también cambió su entrenador durante el torneo, pues quedó prácticamente eliminado de la Liga luego de empatar 2-2 contra Once Caldas. Gregorio Pérez salió del club y Agustín Julio, junto con Gerardo Bedoya, quedó como entrenador del equipo cardenal. Sin embargo, una derrota frente a La Equidad le quitó la posibilidad de clasificarse y llegó a la última fecha eliminado, en la que le ganó 1-0 a Millonarios.



El conjunto capitalino quedó a dos puntos del octavo, por lo que una victoria lo habría clasificado a los cuartos de final, pero ahora tendrán que esperar al próximo semestre con un nuevo entrenador, pues Julio y Bedoya no seguirán acompañando al equipo.

​

Finalmente, América de Cali fue el otro equipo que tuvo un cambió en su banquillo y reemplazó a su entrenador, Jorge 'Polilla' Da Silva. Pedro Felicio Santos fue quien tomó el rumbo del conjunto escarlata, pero tras un buen inicio en sus primeros juegos, los diablos rojos de Cali no alcanzaron a sumar lo necesario luego de empatar y perder con Once Caldas y Medellín, respectivamente.



En el conjunto rojo no se sabe todavía si el portugués va a seguir dirigiendo al equipo, en los próximos días se sabrá si el entrenador cambiará o estará durante otros seis meses más. América quedó en el puesto número 17, a cinco puntos del octavo.