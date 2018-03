Lo bueno, malo, feo y más de la octava fecha en la Liga I-2018

Se jugó una nueva jornada del fútbol colombiano y con esta ya son ocho las fechas que se han disputado de la Liga I-2018. Tras un fin de semana sin fútbol, por elecciones, volvió el balompié colombiano con 7 encuentros.

Este es un resumen de lo que dejaron los encuentros de esta semana. Millonarios, Nacional, Alianza y Bucaramanga esperarán su turno para jugar el 22 de marzo, mientras que Huila y Tolima está aplazado.



Lo bueno



Jaguares pudo jugar en su casa de noche y funcionó bien la iluminación del estadio Jaraguay frente a América de Cali, partido que cerró la jornada.



Santa Fe volvió a gustar en su juego y le marcó 3 de visitante a Envigado. Además, lograron suplir a Wilson Morelo, goleador del equipo que no estuvo por sobrecarga muscular.



Deportivo Cali sigue sólido en su casa y no ha perdido en Palmaseca. Derrotó 2-1 a Once Caldas.



Medellín regresó a la victoria luego de tres encuentros con derrota. Le ganó 1-0 a La Equidad en el Atanasio.



Jaguares ganó 1-0 en su casa y llegó a 11 partidos como invicto en el Estadio Jaraguay.



Lo malo



Leones y Chicó no se sacaron puntos en un duelo directo por el descenso y siguen en las posiciones de abajo en la tabla.



Envigado perdió su invicto en casa tras dos victorias y un empate en el Polideportivo Sur.



Deportivo Pasto no arranca en la Liga y empieza a preocuparse por el fantasma del descenso. Fue el equipo que más jugadores contrató y está en la posición 19 del torneo.



América de Cali sigue con los malos resultados y perdió 1-0 contra Jaguares. Tras la dolorosa eliminación, el consuelo es la Liga, torneo en que están en la posición 18 con 7 puntos.



Lo feo



El choque que tuvieron los jugadores de Santa Fe contra los de Envigado minutos antes de finalizar el partido, por fortuna, no pasó a mayores hechos.



El dato



Anderson Plata anotó su segundo doblete con Santa Fe frente a Envigado. Curiosamente, el primero que anotó también fue en Rionegro, frente a Águilas en el 2016.