Lo bueno, malo, feo y más de la fecha 18 en la Liga I-2018

Se acerca la última fecha del todos contra todos en la Liga I-2018 y no hay margen de error para algunos equipos si quieren ingresar a los ‘ocho’ primeros. Terminó la jornada 18 y hay dos partidos aplazados que se jugarán esta semana.

Unos equipos sacan la calculadora, otros dependen de sí mismos y algunos quedaron eliminados en esta jornada. Además, solo en un encuentro se marcaron más de dos goles.



Lo bueno



Millonarios ganó 1-0 en su casa y quedó vivo para clasificar a la siguiente ronda.



La Equidad sigue fuerte como local, venció 1-0 al líder Nacional y se aferra a una pequeña posibilidad de clasificar.



Medellín aseguró su clasificación y venció por 1-0 a Pasto en el Atanasio.



Envigado ganó en su visita a Tunja y derrotó 0-1 a Chicó. Los naranjas quedaron con posibilidades, de sí mismos, para clasificar a los ocho.



Lo malo



Patriotas dejó escapar una gran oportunidad de clasificarse y empató contra el penúltimo, Leones.



Once Caldas se complicó tras empatar de local por 2-2 contra América.



También, aunque empató y no perdió, América se complicó y se aferra a una pequeña posibilidad de clasificar.



Junior jugó de local contra Alianza Petrolera y empató sin goles en el Metropolitano. El conjunto tiburón aplazó su clasificación y se mide en la última fecha contra Jaguares, que tiene opciones de pasar.



Jaguares también empató y eliminó a Rionegro Águilas, pero no le alcanzó para clasificarse en esta jornada.



Lo feo



La actuación de la hinchada de América de Cali en el Palogrande, los aficionados pelearon dentro del estadio.

Horrible!!!!!!! Por eso cierran las fronteras en las ciudades, desadaptados disfrazados de hinchas pic.twitter.com/d3pYCtQ3PU — Camila Espinosa (@Camilanoticia1) 29 de abril de 2018

Los hinchas tuvieron enfrentamientos y tenían armas blancas. Foto: Jhon Jairo Bonilla/CEET

La fuerte entrada de Andrés Pérez sobre Jhon Pérez, que le ocasionó una fractura de clavícula.



El dato



La Equidad llegó a 956 minutos sin recibir gol en Techo, siendo el equipo que más tiempo ha dejado su arco en cero como local.