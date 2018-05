Las sorpresas del semestre: análisis de Huila y Patriotas en la Liga

Huila fue una de las sorpresas en la Liga I-2018 y se plantó como cabeza de grupo. Gracias a su cuarta posición, enfrentará a Patriotas y terminará de local en los cuartos de final del torneo.



Así está el análisis de ambos equipos, que hicieron méritos y por eso clasificaron en el torneo local.

Huila

Fortalezas

- Seguridad en el arco. Geovanni Banguera, de 22 años, es sin duda la revelación del arco en esta Liga I. Eficiente en el juego aéreo, seguro en el cierre y hábil con los pies, asumió el reto de reemplazar a Breiner Castillo y ha sido clave en el buen rendimiento del Huila.



- Tiene jugadores jóvenes como Segura, un zaguero central que ha pasado el torneo prácticamente sin amarillas y apenas tiene 20 años, y Edward López, una gran opción en el ataque, viniendo desde Orsomarso. La mezcla entre esos juveniles y hombres con más experiencia, como Correa, Ramírez y Candelo, ha hecho del Huila un equipo eficiente.



- Mayer, inagotable. No sólo la experiencia de Candelo funciona sino su actitud con el equipo: según su DT, es un ejemplo para todos, está pendiente de cada uno de los chicos de la nómina y es como tener un asistente dentro del campo.



- Huila sabe que jugar en el intenso calor de Neiva es una fortaleza que no puede desaprovechar. Pero a eso ha sumado un rendimiento parejo de visitante, lo que garantizó su clasificación anticipada a cuartos de final.



- Su técnico, Néstor Craviotto, es una de las fortalezas del equipo. Enseñó a su equipo a sufrir y, como le contó a FUTBOLRED, se quedó a pesar de la merma en las condiciones económicas para evitar el descenso, y hoy tiene al equipo entre los ocho mejores de la Liga.



Debilidades

- La nómina es corta y preocupan, como reconoce su DT, las molestias musculares y el efecto de los sucesivos viajes en las instancias finales de la Liga, pues se acumulan demasiados minutos.



- El hecho de tener una nómina generalmente joven hace que difícilmente se puedan hacer esas gestas que consiguen las grandes figuras: remontar partidos y administrar resultados muy apretados. La presión puede pasar factura.



- La falta de fondos, que impide fichar estrellas, obliga a ‘administrar la pobreza’, lo que puede pasar factura cuando vengan los duelos con otros clubes que son potencia y que tienen recursos para gestionar sus nóminas.



- La tranquilidad de haber superado los problemas de estar en zona de descenso permitirá encarar la fase final de la Liga con más tranquilidad.



La figura

Omar Duarte: el delantero de 22 años está en un momento dulce y, con sus 8 tantos en la Liga, reclama un lugar entre las figuras. El técnico Craviotto ha celebrado que el Huila ‘lo recuperara’ en la presente Liga y que ya pueda aparecer como segundo artillero de la Liga, detrás de Cano (Medellín). Su movilidad y su potente remate son su sello.

Patriotas

Fortalezas

- Su solidez como local, a inicio de torneo tuvo seis fichas como invicto en Tunja, ganando todos sus partidos, y sumó puntos vitales para la fase final. Deportivo Cali le quitó el invicto, pero el conjunto rojo solo perdió este partido y empató en una ocasión.



- Los pocos goles que le anotan de local, pues solamente recibió cinco anotaciones en la Independiencia de Tunja, siendo uno de los equipos que menos goles recibió en su casa durante las 19 fechas.



- El gran momento de su goleador, Iván Rivas, quien se entiende de buena manera con Ómar Pérez y ya tiene 8 goles en la tabla de artilleros. Es cuarto, a dos de Germán Cano.



- La efectividad, los compromisos de Patriotas terminan en su mayoría por un gol arriba en el marcador. El conjunto de Diego Martínez es efectivo y se defiende de gran manera aguardando el resultado.



Debilidades

- No es un buen visitante, solo ganó en dos partidos y empató en tres que jugó; perdió cinco. Le cuesta adaptarse a un juego distinto al que maneja en Tunja.



- La diferencia de gol, así como ser efectivo es una fortaleza, también se convierte en debilidad. En visita, ha tenido varias caídas y eso lo dejó con -1.



- La irregularidad, así como le rinde de local, cuando sale no le va bien y eso genera que no tenga un buen juego continuo. Si Omar Pérez e Ivan Rivas no funcionan, no hay variantes que los reemplacen.



La figura:

Iván Rivas: es el goleador del equipo con ocho tantos, cuarto en la lista de artilleros de la Liga I-2018.