Nacional se dio un paseo en Cali y derrotó 0-2 al América por Liga

Atlético Nacional derrotó 2-0 al América, en uno de los partidos más llamativos de la quinta fecha de la Liga Águila II-2018, jugado este sábado en el Estadio Pascual Guerrero, y lo alejó más de la posibilidad de meterse entre los ocho primeros de la tabla.

Era un enfrentamiento de dos necesitados y salió airoso el de mejor nómina y menos equivocaciones, que aprovechó los errores de un rival que en el primer tiempo tácticamente no jugó a nada, irresoluto desde el banco e incapaz de sobreponerse a dos goles tempraneros, pero en el segundo tuvo una mejoría que al menos le hubiera podido reportar el descuento.



La estadística muestra que desde su regreso a primera división América no podido vencer a Nacional, que desde entonces en cuatro juegos ha ganado dos y han empatado los dos restantes, y lo más deprimente es que los ´diablos’ no han podido anotarle.



Juan Pablo ‘El Indio’ Ramírez se arrimó con zurdazo que pasó por encima del horizontal, a los 3 minutos. América respondió en una acción de Yesus que no tuvo potencia y quedó en la zaga nacionalista.



A los 7, el arquero Neto Volpi se equivocó en el saque, lo hizo casi que a ras de piso, la pelota pegó en Alejandro Bernal, que estaba de espaldas a la acción, y le quedó a Dayro Moreno, quien solitario frente al golero brasileño definió al palo derecho. 1-0 en una jugada aislada y desencanto en las tribunas.



Nacional se tomó confianza, llegó otras dos veces y Juan Pablo Ramírez por poco convierte el segundo a los 12.



Fernando Aristeguieta peinó un balón tras tiro de esquina sin encontrar a nadie para rematar y Torres desperdició el segundo del visitante, con un remate desviado, a los 17 minutos.



Pero no tardarían mucho los verdolagas en aumentar la diferencia, en un tiro de esquina que Ramírez le devolvió a Helibelton Palacios, el lateral derecho tiró el centro al área y Alexis Henríquez –superando a Larry Vásquez en el salto– derrotó de cabezazo a Volpi, a los 19. Equivocación al marcar en zona, cuando había mayoría de camisetas rojas custodiando el pórtico.



Parecía que se les venía la noche a los locales, cuando Volpi le achicó a quemarropa a Juan Pablo Ramírez y el segundo remate pegó en el palo derecho, a los 22. Un solo equipo en la cancha, el verde, y otro que retrocedía mal y solo miraba tocar a su adversario. Tarde de terror para los ‘diablos’.



Dájome tuvo la más clara para América ante pase preciso de Yesus en el área, pero se atragantó ante Cristian Vargas y Armero tampoco pudo finiquitar el rebote. Y luego Danilo Arboleda no alcanzó a direccionar un cabezazo en el área verdolaga.

Yesus Cabrera disputando una pelota. Foto: Juan Pablo Rueda/CEET



A los 30, Aristeguieta se perfiló por izquierda y Vargas le sacó al tiro de esquina, y luego de ese cobro el venezolano fue incapaz de cabecear con potencia al arco. Nacional le bajó temperatura al partido, perdió control por instantes y los escarlatas aprovecharon para llegar, pero sin ninguna claridad.



La pobreza futbolística de América fue evidente, muy mal en la recuperación en el sector de volantes, donde sin acelerar mucho Nacional logró su objetivo de marcar dos veces en 12 minutos. ‘El Indio’ Ramírez y Jhorman Campuzano salían muy solos, y cuando tenía el balón no sabía qué hacer con él. Han pasado cinco fechas de la Liga y el equipo en construcción todavía no tiene cimientos.



Al inicio del segundo tiempo entró Carlos Lizarazo por un flojísimo Dájome y Jeison Lucumí reemplazó a Gustavo Torres en los verdolagas. A los 7, Dayro Moreno volvió a tener presencia en la zaga roja, aunque esta vez su disparo fue suave a manos de Neto Volpi.



Jonathan Pérez pudo igualar a los 10 con un globito, pero el golero Vargas le envió el balón al tiro de esquina. El lateral se repitió por derecha y el centro no lo alcanzó Aristeguieta, y en otra jugada llevó zozobra a la defensa paisa. Los escarlatas mejoraron en actitud y Pérez fue el hombre de esa iniciativa.



La mitad de la complementaria fue lo mejor de los dirigidos por Pedro Felicio Santos, Lizarazo le dio dinámica y posesión al mediocampo y mereció por lo menos el descuento. Una vez más Dájome y Cuero fueron convidados de piedra, al punto de que fueron relevados.



Con el resultado en la alacena, Nacional replegó sus líneas y entendió que no era necesario hacer más esfuerzo, por eso incluyó a Diego Braghieri por Aldo Ramírez y cambió a línea de tres en el sector posterior.



Al margen del partido, este lunes debe llegar a Cali el volante Daniel Buitrago para hacerse los exámenes médicos y sumarse a la plantilla escarlata. El equipo volverá a jugar el próximo sábado (6:00 p.m.) en el Pascual frente a Millonarios y si no llega a obtener los tres puntos tendría que hablarse de crisis y decisiones de los directivos en torno a la continuidad de Pedro Felicio Santos.



Síntesis:



América 0-2 Nacional



América: Neto Volpi (5); Jonathan Pérez (7), Pedro Franco (5), Danilo Arboleda (5), Pablo Armero (4); Alejandro Bernal (4), Larry Vásquez (5), Jefferson Cuero (4), Cristian Dájome (4), Yesus Cabrera (5); y Fernando Aristeguieta (6).

Cambios: Carlos Lizarazo (5) por Cristian Dájome (1 ST), Joseph Cox (5) por Jefferson Cuero (25 ST) y Romir Balanta (5) por Larry Vásquez (33 ST).

D.T.: Pedro Felicio Santos.



Nacional: Cristian Vargas (6); Helibelton Palacios (6), Alexis Henríquez (7), Daniel Bocanegra (6), Deiver Machado (6); Jhorman Campuzano (8), Juan Pablo Ramírez (6), Aldo Leao Ramírez (6), Vladimir Hernández (5); Gustavo Torres (6) y Dayro Moreno (7).

Cambios: Jeison Lucumí (5) por Gustavo Torres (1 ST), Gustavo Castellani (6) por Juan Pablo Ramírez (12 ST) y Diego Braghieri (6) por Aldo Leao Ramírez (29 ST).

D.T.: Pablo Ricchetti.



Goles: Dayro Moreno (7 PT), Alexis Henríquez, de cabeza (19 PT).



Amonestados: Jefferson Cuero (22 PT), Yesus Cabrera (12 ST), Alejandro Bernal (15ST), Jonathan Pérez (30 ST) por América. Gustavo Torres (26 PT), Jeison Lucumí (30 ST), (), () por Nacional.



Expulsados: No hubo.



Partido: Regular



Figura: Jhorman Campuzano (8).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 11.372 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Nicolás Gallo (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces