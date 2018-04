El Junior de Comesaña y una visita con aroma a revancha: América

Junior, luego de la victoria 0-2 en Perú contra Alianza Lima, tomó un nuevo aire en la temporada después de cambiar de técnico y obtener su primera victoria en la Copa Libertadores. Ahora el foco se concentrará en la Liga, en la que está de octavo con 24 puntos, y una victoria lo acercará a la clasificación a los cuartos de final.

Luis Carlos Ruiz, delantero del equipo barranquillero, expresó que a pesar de que su cuota goleadora no ha sido amplia, siempre está en la búsqueda del arco rival: “No se me ha dado la oportunidad de marcar, pero estoy contento porque el equipo está muy bien; hemos demostrado ganas y fortaleza en estos últimos partidos, ahora tenemos que ir a Cali y sacar un buen resultado”.



Junior espera la recuperación de Teo Gutiérrez, quien sufrió una lesión muscular y se ha perdido los últimos juegos, por lo tanto no está en el grupo de viajeros a la ciudad vallecaucana.



El regreso de Julio Comesaña cayó bien dentro del grupo, pues sus fuerzas se ha revitalizado y han retomado el juego vistoso del pasado. Una victoria será necesaria para mantenerse en el grupo de los ochos y con la ilusión de clasificar intacta.



“Es un clásico de Colombia, nosotros estamos preparados, sabemos lo que nos espera. Tenemos clara nuestra necesidad y vamos convencidos sabiendo que es una fiesta del fútbol”, expresó el entrenador uruguayo, quien se quedó por fuera del pasado campeonato a manos del escarlata.



Alineación probable: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jonathan Ávila, Germán Gutiérrez, Jorge Arias; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Yimmi Chará, Sebastián Hernández; Luis Díaz y Luis Carlos Ruiz.

D.T.: Julio Comesaña.



