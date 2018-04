América al estilo portugués: estrena cuerpo técnico frente a Chicó

Luego de cuatro derrotas consecutivas en la Liga I-2018, América de Cali espera salir del atolladero este sábado, enfrenando al Boyacá Chicó en duelo de la fecha 13. El equipo escarlata estrena cuerpo técnico, pues el portugués Pedro Felicio Santos y su equipo se ilusionan con arrancar con pie derecho, en juego que inicia a las 6 de la tarde.

El nuevo cuerpo técnico se hizo cargo del equipo el pasado martes, después de ser presentado por el máximo accionista Tulio Gómez a la plantilla de jugadores. Entrando en el partido de este sábado, el conjunto rojo de Cali solo habilitará dos tribunas para el compromiso, que serán sur y occidental; además, tendrán la promoción de 2 personas con una boleta. Todo en espera de un apoyo masivo de la afición en un momento crítico.



En cuanto a la formación de los rojos, no podrán contar con Juan Camilo Ángulo, por acumulación de tarjetas amarillas, aunque también estarán ausentes Diego Herner, Eder Castañeda y Kevin Ramírez, quienes se encuentran en departamento médico.



Todos los demás integrantes de la plantilla escarlata están a disposición del cuerpo técnico portugués, para poder afrontar su primer partido al mando del equipo rojo de Cali.



“Este sábado van a observar un equipo diferente al que se ha venido viendo en los últimos compromisos”, dijo el nuevo DT escarlata al referirse a sus jugadores con relación al partido de este sábado.



El ajedrezado quiere dejar en jaque al América

Boyacá Chicó llega a esta jornada con la ilusión de poder conquistar su segunda victoria en el campeonato. Al frente tendrá a un escarlata que comienza una nueva era. Su empate con Nacional en la fecha anterior, es un aliciente para el equipo boyacense.



“América está pasando por una situación bien difícil, pero no dejan de ser América, un equipo con muy buenos jugadores, con una muy buena nómina y es un duelo de dos equipos que tienen una necesidad inmensa de sacudirse de esta mala racha. Nosotros vamos a proponer, estamos de últimos y más bajo no podemos caer, así que lo único que nos queda es salir a proponer y tratar de salir de esta situación”, señaló John Jaime la ‘Flecha’ Gómez, técnico de Chicó.



La escuadra que orienta la ‘La Flecha’ Gómez pasa por una crisis de resultados que lo tiene en el último lugar del campeonato con 6 puntos, producto de una victoria, tres empates y siete derrotas, que lo tienen además en la última plaza del descenso, con 97 unidades.



“Ojalá que contra América los muchachos sigan en ese rendimiento que han mostrado en los últimos partidos, que podamos ser efectivos a la hora de liquidar los juegos y no cometer errores en defensa para sumar los tres puntos”, agregó Gómez.



Alineaciones probables

América de Cali: Carlos Bejarano; Iván Vélez, Danilo Arboleda, Anderson Zapata, Pablo Armero; Elkin Blanco, Alejandro Bernal, Darío Bottinelli, Carlos Lizarazo; Cristian Dájome y Cristian Martínez Borja.

D.T.: Pedro Felicio Santos.



Boyacá Chicó: José Huber Escobar; Jordy Monroy, Daniel Duarte, José Mosquera, Gerson Navarro, Nelino Tapia; Felipe Ponce, Juan Díaz, Yilber Tovar; Misael Riascos y Diego Valdés.

D.T.: John Jaime Gómez.



Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia).



Hora: 6:00 p.m.



TV: RCN.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @BernardiFutbol



César Correal Navarro

Para EL TIEMPO

Tunja