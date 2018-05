'Los portugueses se ganaron su continuidad con su trabajo': Lozano

América anunció algunos cambios para el segundo semestre pero, por ahora, no confirma nombres. El presidente del club, Tulio Gómez, anunció que a Óscar Cortés no sigue en la institución y que presentó su renuncia



A su turno, el director deportivo del equipo rojo, Harold Lozano dijo que el cuerpo técnico portugués, que lidera Pedro Santos, se ganó la confianza de la institución en los pocos partidos que dirigió tras la salida de Jorge 'Polilla' Da Silva y descartó un cambio para el próximo semestre: "La continuidad de los portugueses se la ganaron ellos con su trabajo y la calidad humana que mostraron con los jugadores”.



“Estamos trabajando muy duro para poder traer jugadores de primer nivel a la institución”, dijo Lozano, quien confirmó las primeras salidas de jugadores: "Ya salió Bottinelli, que se le cumplía el contrato en junio. Además, estamos en negociaciones con Iván Vélez, que no continúa en la institución. El empresario de Kevin Ramirez está negociándolo por otro lado y no seguirá en América”. Harrison Canchimbo es otro jugador que tampoco continuará.



Con relación a nombres de jugadores que llegarán al equipo, Lozano expreso: “En este momento no podemos dar ningún nombre de los jugadores que estamos dialogando con ellos por respeto a ellos y los equipos donde se encuentran”.



Hay otros jugadores con quienes hay otro tipo de tratamiento: “Yesus Cabrera es un jugador que pertenece al equipo, se le acaba el contrato ahora en junio, vamos a renovarlo y con seguridad estará con nosotros en la segunda mitad del año, es un jugador que le gusta a cuerpo técnico”, manifestó sobre el volante costeño que juega a préstamo en el equipo Once Caldas.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol