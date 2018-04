América dejó escapar el triunfo en el Pascual: empató 2-2 con Junior

América de Cali desaprovechó este domingo la ventaja de dos goles y terminó empatando 2-2 con el Atlético Junior, en juego correspondiente a la fecha 17 de la Liga I-2018. El equipo escarlata salió a sorprender a su rival y lo logró, pero también se vio sorprendido en el remate del compromiso.

Los diablos rojos saltaron al campo de juego con la iniciativa de presionar a su rival, a no dejarlo pensar y a provocar el error en la salida. Sin embargo, el primer traspié fue la lesión del uruguayo Kevin Ramírez, que abandonó el terreno a los diez minutos de juego.



Pero lejos de decaer, América siguió empujando y presionó en el área juniorista; así, Leonardo Pico cometió una falta sobre Carlos Lizarazo y fue penalti a favor del local. A los 12, Cristian Martínez Borja cobró desde el punto blanco y puso el 1-0.



El técnico Pedro Felicio Santos repitió la idea que había ilustrado su equipo en el clásico vallecaucano, hace una semana, en la que pegó primero y pegó dos veces al Deportivo Cali para quedarse con el derbi. Esta vez sorprendió a un Junior que no pudo tener la explosividad en el ataque.



Sin embargo, a Junior le alcanzó para inquietar un par de veces el arco de Carlos Bejarano, quien respondió, como de costumbre, para mantener su arco imbatible. Y a los 34, América volvió a castigar con un gol de gran concepción previa: un cambio de frente desde el tercer cuarto de cancha al área, al que llegó Juan Camilo Angulo por derecha y, sin dejar caer la pelota, se la sirvió a Martínez. 2-0 con el que se fueron al descanso.



En la segunda parte la posesión fue compartida, pero Junior no podría encontrar la llave de gol para descontar y apretar el resultado. El dueño de casa perdió intensidad, rifaba los balones y se quedó sin fuerza en ataque. Incluso Cristian Martínez Borja se fue desgastado.



A los 36 minutos, Yimmi Chará definió de cabeza para poner el 2-1. Terrible error defensivo en América, para que un jugador tan diminuto sorprendiera en el fútbol aéreo. Así, Junior se fue encima del arco escarlata para empatar…y lo logró a los 45, entrando de repicada al área y con la definición de Jorge Arias ante la pasividad defensiva de los rojos caleños.



El tiburón remontó y casi sigue de largo, primero por una llegada por izquierda que rechazó la zaga de los diablos rojos, y luego con un tiro libre de Jarlan Barrera que atajó Bejarano.



Síntesis

América de Cali 2-2 Atlético Junior



América: Carlos Bejarano (6); Juan Camilo Angulo (6), Danilo Arboleda (5), Anderson Zapata (5), Pablo Armero (5); Jonny Mosquera (6), Gustavo Carvajal (6); Cristian Dájome (5), Carlos Lizarazo (6), Kevin Ramírez (s.c.); y Cristian Martínez Borja (7).

Cambios: Jefferson Cuero (4) por Kevin Ramírez (10 PT), Iván Vélez por Cristian Martínez Borja (26 ST), Juan Asprilla por Cristian Dájome.

D.T.: Pedro Felicio Santos.



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (6), Jonathan Ávila (5), Jorge Arias (6), Germán Gutiérrez (5); Leonardo Pico (5), Víctor Cantillo (6); Sebastián Hernández (5), Yimmi Chará (7), Luis Díaz (6); y Luis Carlos Ruiz (5).

Cambios: Jarlan Barrera (6) por Sebastián Hernández (1 ST), Yony González (6) por Luis Díaz, Jonatan Álvez (19 ST).

D.T.: Julio Comesaña.



Goles: Cristian Martínez Borja (12 PT -penalti- y 34 PT), para América. Yimmi Chará (36 ST), Jorge Arias (45 ST), para Junior.



Amonestados: Gustavo Carvajal (32 PT), Carlos Lizarazo (33 ST), Jonny Mosquera (45+2 ST), Jefferson Cuero (45+3 ST y 45+4 ST), en América. Jonathan Ávila (33 PT), Leonardo Pico (9 ST), en Junior.



Expulsados: Jefferson Cuero (45+4 ST), en América de Cali.



Figura: Yimmi Chará (7).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 11.300 espectadores.



Árbitro: Nicolás Gallo (6).