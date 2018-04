América de Cali estrenó técnico y volvió al triunfo: supero 3-0 a Chicó

América de Cali volvió a celebrar en la Liga I-2018. Este sábado, en el debut del técnico portugués Pedro Felicio Santos, la mecha se impuso 3-0 sobre Boyacá Chicó, en un partido en el que reaparecieron jugadores de experiencia, que no eran titulares en el ciclo anterior.

Se fue ‘Polilla’ Da Silva y a la titular volvieron jugadores como Iván Vélez, Pablo Armero, Alejandro Bernal o Darío Bottinelli. Con la personalidad que les da la su hoja de vida, fueron esos jugadores los que salieron a imponer condiciones en el Pascual Guerrero.



El argentino Bottinelli fue el primero en celebrar, con un remate de pierna izquierda que no pudo atajar José Escobar, y a los 10 minutos ya el América respiraba con tranquilidad. El escarlata se vio mejor, en tenencia de balón, fluidez para abrir los costados y en explosividad para llegar al arco contrario.



Los futbolistas americanos no daban un balón por perdido, así, a los 18, Cristian Martínez Borja no renunció y desde el piso provocó un penalti, pues hizo que el balón cambiara de rumbo y se chocara con la mano de dos jugadores ajedrezados. Un minuto más tarde, el mismo atacante cobró desde el punto blanco y decretó el 2-0.



Chicó trató de reaccionar en el remate de la primera etapa, pero América recuperó el esférico y tocó con autoridad. Solo un remate de José Mosquera, defensor central de Chicó, inquietó el arco de Carlos Bejarano.



En la segunda parte Chicó parecía ir por la reacción, pero se le cayó la estantería con las expulsiones de Juan David Díaz, por fuerte entrada a Alejandro Bernal, y luego a Felipe Ponce, por hablar de más. El cuadro boyacense se quedó con nueve hombres en solo diez minutos.



Y a los 13, Pablo Armero selló una jugada que había comenzado para anotar el 3-0, que le dio un triunfo que sirvió de bálsamo para los escarlatas.



Síntesis

América 3-0 Chicó



América de Cali: Carlos Bejarano (6); Iván Vélez (6), Danilo Arboleda (6), Anderson Zapata (6), Pablo Armero (6); Alejandro Bernal (6), Elkin Blanco (6); Cristian Dájome (6), Carlos Lizarazo (7), Darío Bottinelli (6); y Cristian Martínez Borja (6).

Cambios: Jonny Mosquera (6) por Alejandro Bernal (14 ST), Kevin Viveros por Cristian Dájome (31 ST), Juan Asprilla por Cristian Martínez Borja (41 ST).

D.T.: Pedro Felicio Santos.



Boyacá Chicó: José Escobar (6); Jordy Monroy (5), Gerson Navarro (5), José Mosquera (5), Nelino Tapia (5); Daniel Duarte (5), Juan Díaz (4); Felipe Ponce (4), Yilber Tovar (5); Diego Valdés (5) y Misael Riascos (5).

Cambios: Jhan Carlos Mora (5) por Yilber Tovar (1 ST), Carlos Esterilla por Misael Riascos (21 ST).

D.T.: John Jaime Gómez.



Goles: Darío Bottinelli (10 PT), Cristian Martínez Borja -penalti- (19 PT), Pablo Armero (13 ST), para América de Cali.



Amonestados: Juan Díaz (42 PT y 9 ST), en Chicó.



Expulsados: Darío Bottinelli (25 ST), en América. Juan Díaz (9 ST), Felipe Ponce (10 ST), en Chicó.



Figura: Carlos Lizarazo (7).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 5.579 espectadores.



Árbitro: Wílmar Roldán (6).



Redacción Futbolred