América de Cali sigue hundiéndose en la crisis: perdió 1-0 con Jaguares

América de Cali sigue en su crisis y no muestra un claro planteamiento que mejore la idea de fútbol. Los escarlatas perdieron por 1-0 frente a Jaguares, que lo siguió ahogando en su mal momento y llegó a 11 fechas como invicto en el Jaraguay, que estrenó luces.

Con un encuentro de pocas emociones, en el que primó la luz del Estadio Jaraguay, Pablo Rojas empezó ‘amenazando’ a los diablos al minuto 13 de la primera parte. Remató desde la parte de afuera, pero el balón pasó por encima del travesaño.



Al minuto 29 Elkin Blanco tuvo la primera oportunidad para América de Cali, pero el remate dejó el esférico en las manos del guardameta rival, que ‘encajó’ el disparo del volante.



Tras las dos llegadas, el encuentro se formó muy disputado en la mitad del campo y no se llegaba con claridad al arco de los felinos ni de los diablos.



Pablo Rojas, el jugador que intentó de manera intensa buscar el arco de Carlos Bejarano, pero no generaba opciones claras de gol. Por su parte, Carmelo Valencia buscaba el esférico para generar peligro en campo de Jaguares, pero la defensa felina estuvo sólida.



Empezando el segundo tiempo, al minuto 10, Rojas intentó de nuevo y esta vez buscó de manera acrobática tras lanzarse en ‘chilena’. Pero el esférico pasó por encima del arco defendido por Bejarano.



La segunda parte no se diferenció mucho de la primera hasta el minuto 20, pues en una jugada colectiva y un gran centro que recibió de cabeza Sebastián Villota, llegó el primer gol del partido para el conjunto de José Manuel Rodríguez.



Tras el gol, Jaguares se guardó en su campo y empezó a tener el resultado que obtenía hasta el momento. Los de Jorge Da Silva buscaban con más intensidad, llegaron con un poco más de claridad pero no lograban hacer daño en el arco rival.



El ingreso de Jefferson Cuero le dio más velocidad al conjunto escarlata, que buscaba hacerle daño al rival por las bandas para empatar el encuentro, pero no se tuvo eficiencia y no se llegó al empate. 1-0 para los felinos, que hundieron más en la crisis a América de Cali.



En la siguiente jornada, el conjunto de 'Polilla' Da Silva enfrentarán a Bucaramanga en el Pascual, mientras que los de 'Willy' visitarán a Alianza Petrolera por la novena fecha de la Liga I-2018.



Síntesis



Jaguares 1-América 0



Jaguares: Wílder Mosquera(6), Wilmer Díaz(6), Edwin Ávila(6), Elvis González(6); Fabio Castillo(5), Juan Camilo Roa(6), David Contreras(5), Deinner Quiñones(6), Kevin Londoño(6), Pablo Rojas(7) y Juan José Mezú (5) .

D.T.: José Rodríguez

Cambios: Leonardo Escorcia por Wilmer Díaz (47 min), Juan Sebastián Villota por Juan José Mezú (54min), Leiner Escalante por David Contreras (67 min).



América: Carlos Bejarano(6) Juan Camilo Angulo(5), Anderson Zapata(5), Diego Hérner(4), Iván Vélez(4); Elkin Blanco(5), Avimiled Rivas(4), Gustavo Carvajal(5); Félix Micolta(5), Cristian Dájome(4) y Carmelo Valencia (4).

D.T: Jorge Da Silva.

Cambios : Dario Botinelli por Gustavo Carvajal (15' ST), Jefferson Cuero por Cristian Dájome (15' ST), Danilo Arboleda por Diego Hener (20' ST).



Goles: Sebastián Villota (20' ST) para Jaguares



Amarillas: Cristian Dájome (1' ST), Gustavo Carvajal (17' ST), Juan Camilo Ángulo (19' ST), Diego Henner (21' ST), Amiviled Rivas (38' ST min) en América. Kevin Londoño (47 min), Leonardo Escorcia (78 min) en Jaguares.



Expulsados: no hubo.



Figura: Juan Sebastián Villota (7)



Asistencia: 12 mil espectadores aproximadamente.



Árbitro: David Rodríguez (6).



Partido: regular



Estadio: Jaraguay de Montería