América de Cali, en busca de un necesitado triunfo: recibe a Bucaramanga

América de Cali, que viene de completar cuatro derrotas consecutivas, tres en Liga y una en Suramericana, recibe en el Pascual Guerrero al Atlético Bucaramanga en la fecha nueve de la Liga I-2018. El partido, a las 8:00 p.m.

Los escarlatas no vienen jugando bien y han quedado en deuda con su hinchada. Fueron derrotados en la fecha anterior por 1-0 contra Jaguares y no demuestran una buena idea de juego para vencer a sus rivales. Además, se empieza a hablar de una crisis económica y de problemas dentro del camerino.



Los dirigidos por el uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva tendrán varias novedades en la nómina titular que ha venido iniciando en los anteriores encuentros.



En la zona, defensiva se presentará el regreso de Éder Castañeda, acompañando a Anderson Zapata, ante la lesión del central argentino Diego Herner. Además, respecto al anterior partido, contará con dos volantes de contención, los cuales son los de siempre: Avimiled Rivas y Elkin Blanco.



“El partido de este domingo es definitivo, no podemos seguir perdiendo, esto debe de cambiar en el compromiso frente a Bucaramanga. Debemos volver al triunfo para recobrar toda la confianza necesaria en el grupo”, concluyó 'Polilla'.



Bucaramanga espera sorprender al América en el Pascual



Atlético Bucaramanga visita al América de Cali, en compromiso válido por la fecha número nueve de la Liga I- 2018. El onceno leopardo jugará después de una pausa hecha en la fecha anterior, ante el aplazamiento de su partido frente al Atlético Nacional.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana evidenciaron que se busca un equipo con apertura de la cancha por los costados, en pro de generar volumen ofensivo en el último cuarto de cancha.

“Tenemos la necesidad de sumar, América es un buen rival, hemos hecho aceptables presentaciones en la ciudad de Cali y esperamos que esta vez no sea la excepción. Se espera sumar y poder seguir ascendiendo en la tabla de posiciones”, expresó el volante santandereano Jhon Pérez.



Ahora bien, aunque el club no registra mayores novedades en el grupo de convocados, al parecer, habría algunos cambios en la formación titular que afrontaría el partido con América, esperando un onceno con mayor dinámica dentro del terreno de juego.



“Vamos a la ciudad de Cali con la firme intención de lograr un resultado positivo para nosotros, necesitamos sumar para seguir con posibilidades de clasificar dentro de los ocho mejores”, expresó Yilmar Filigrana.

En ese orden de ideas, se espera que Atlético Bucaramanga realice un planteamiento basado en la tenencia de balón, la seguridad defensiva y las transiciones rápidas entre defensa y ataque para lograr vulnerar la portería adversaria.





Alineaciones probables:



América de Cali: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Anderson Zapata, Eder Castañeda, Iván Vélez; Elkin Blanco, Avimiled Rivas, Carlos Lizarazo, Darío Botinelli; Carmelo Valencia, Cristian Martínez Borja.

D.T.: Jorge da Silva.



Bucaramanga: Luis Ojeda; Harold Gómez, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez; Juan Jiménez, Gabriel Gómez, Yilmar Filigrana, Jhon Pérez; Sherman Cárdenas y Franco Arizala.

D.T.: Diego Cagna.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @BernardiFutbol



Julián Carreño

Para El Tiempo

Bucaramanga