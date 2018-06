América confirmó sus primeros tres refuerzos para la Liga II-2018

En su presentación oficial ante los periodistas vallecaucanos como nuevo presidente ejecutivo, Ricardo ‘el Gato’ Pérez confirmó en la mañana de este miércoles al panameño Joseph Cristopher Cox y al volante Yesus Cabrera como refuerzos del América de Cali para la Liga Águila II-2018, quienes se suman al lateral derecho Jonathan Pérez, procedente del Alianza Petrolera.

Cox es un atacante nacido en Colón hace 23 años, actuó en el Envigado en el 2017 y viene del Árabe Unido de su país. Con 1.93 metros de estatura, se le referencia como un hombre habilidoso y que abre bien los espacios. Al igual que Cabrera, es esperado el próximo domingo para unirse a los trabajos del conjunto vallecaucano.



En cuanto a la probable salida del atacante Cristian Martínez Borja, el directivo afirmó que no hay nada concreto y que, junto a Juan Camilo Angulo tienen contrato vigente con los rojos. Sin embargo, Angulo ya manifestó que no quiere seguir.



Ricardo Pérez dejó claro que en lo deportivo la meta a corto plazo del América es estar entre los ocho, mientras en lo administrativo se siguen haciendo cambios. “Tenemos que acomodarnos al cambio rápidamente y saber maniobrar. No me malinterpreten, quiero ser campeón, estar en Copa Libertadores, pero éste es un semestre de transición y quiero ser coherente con las metas a corto, mediano y largo plazo”, agregó el ‘Gato’.



“No es fácil pedirle a la gente paciencia, pero estoy seguro que cuando vean el trabajo van a convencerse de que las cosas van a salir bien”, agregó Pérez.



La pretemporada abarca dos partidos amistosos frente a Atlético Nacional en Nueva Jersey y Houston.



Acerca del delantero tucumano Claudio Bieler, de 34 años y recordado por su gran cuota anotadora en el título de Copa Libertadores de 2008 con la Liga Deportiva Universitaria de Quito, milita en San Martín de la Primera B argentina y ha sonado como posibilidad para América. El presidente señaló que se cuenta con otros jugadores en esa posición y sería irresponsable hablar de un jugador que no ha llegado al club.



También se supo que el guardameta brasileño Alvino Volpi Neto, de 25 años, fue pedido por el cuerpo técnico portugués, pero si se concreta dicho negocio se debe concretar la salida de uno de los tres arqueros con que se cuenta en el momento.



Harold Lozano afirmó que “estamos en una nueva etapa del América, construyendo un equipo competitivo, pero eso se da a largo plazo, queremos que la gente vuelve a enamorarse del América jugando buen fútbol”.



Sobre el déficit, Pérez dijo que “se está trabajando para recibir algo más claro en el 2019, la idea es empezar el próximo año con un presupuesto claro, que se mantengan los patrocinadores actuales



y llegan muchos más. En cuanto a la sede de Cascajal, que está en un proceso, la idea es poder retenerla o en su debido momento reemplazarla”.



En cuanto a Vladimir Cantor, quien está vinculado a la Dimayor en Bogotá, se reconoció la oferta que se le hizo para que llegue como gerente deportivo, por lo cual esperan su respuesta.



La institución escarlata regresa a entrenamientos el próximo lunes festivo 11 de junio.



Marcos Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @marquitosgarces