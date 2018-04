Alianza Petrolera no se da por vencido: le ganó 2-0 a Rionegro Águilas

Alianza Petrolera no se da por vencido en la Liga y este domingo logró una importante victoria al superar 2-0 a Rionegro Águilas en la fecha 17.

Todo se decantó rápido para el conjunto aurinegro. A los 12 minutos del partido, Jhonatan Pérez centró desde la derecha y en el aire apareció Pablo Vranjicán para impactar un potente cabezazo que venció al portero Roque Cardozo.



Ese gol obligó al equipo de Hernán Torres a ser más propositivo en el campo rival y lo hicieron con una zona de volantes voluntariosa, pero que dejó falencias en defensa. Camilo Ayala fue quien tuvo la opción más clara con un potente remate, pero bien puso las manos Ricardo Jerez para atajar el esférico.



Alianza no aprovechó los espacios que dejó el Rionegro y no marcó un gol más en la primera parte. La mínima diferencia fue suficiente para irse con rostros de satisfacción al descanso.



En el segundo tiempo, la disposición del juego no cambió mucho. Los aurinegros mantuvieron su buena defensa y le apostaron al contragolpe. Fue así como al minuto 14 Maicol Balanta llegó a predios de Rionegro, Daniel Muñoz lo tumbó en el área y el juez pitó penalti. Vranjicán se paró frente al balón y puso el 2-0 con un fuerte remate.



Aunque el marcador tuviera tanta diferencia, las Águilas nunca bajaron los brazos y constantemente buscaron vencer a Jerez, pero sus remates no tenían dirección de arco.



Así, los de Barrancabermeja llegaron a 19 puntos y con tres partidos por jugar mantienen su ilusión de clasificar. Mientras que los antioqueños cedieron terreno y son novenos de la tabla con 23 puntos.