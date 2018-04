Alianza Petrolera necesita cortarle las alas a Águilas y sumar en Liga

Alianza Petrolera medirá fuerzas frente a Rionegro en el estadio Daniel Villa Zapata, este domingo en compromiso válido por la fecha 17 de la Liga I-2018. El onceno petrolero declinó, en gran parte, sus aspiraciones de clasificar dentro de los ocho mejores y ahora centra su atención en alejarse de la zona del descenso.

Las sesiones de entrenamiento permitieron realizar un repaso a los diversos movimientos tácticos en las fases de ataque y defensa, buscando un equipo con transiciones rápidas, seguridad defensiva y poder resolutivo en el último cuarto de cancha.



“Sabemos que tenemos que seguir sumando la mayor cantidad de puntos que podamos, pues estos nos beneficiarán en las dos tablas, por eso hay que salir con todo el profesionalismo a ganar y brindarle un nuevo triunfo en nuestra casa a la afición que siempre nos acompaña”, expresó el delantero aurinegro Cesar Arias.



Para la máquina amarilla, clasificar dentro de los ocho es casi una tarea utópica, pues tendrá que ganar los doce puntos que le restan por disputar, teniendo en cuenta que tiene un compromiso pendiente con América de Cali en condición de visitante, y esperar que se le dé un milagro, en la fecha 20, un panorama bastante gris para el equipo del puerto petrolero.



“No hemos tenido fortuna en algunos partidos, a veces hemos merecido ganar y las cosas no se han dado, pero esto es fútbol y como profesionales tenemos que salir a ganar frente a Rionegro, para terminar de la mejor forma esta Liga, seguir sumando y alejándonos de la zona del descenso”, afirmó el volante Roger Torres.



Así pues, para Alianza Petrolera lo único que le resta es ganar y alejarse de la zona del descenso, el cual está a tan solo seis puntos de Chicó, que ocupa la casilla 18 en esta tabla y que junto con Leones se encuentran, por ahora, comprometidos.



Rionegro visita a Alianza Petrolera en duelo clave por la clasificación



Rionegro Águilas Doradas visita este domingo al Alianza Petrolera desde las 6:00 p.m. en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja. Este encuentro es válido por la fecha 17 de la Liga I-2018.



La victoria frente al América de Cali volvió a meter en la contienda al equipo del oriente antioqueño que busca un lugar en los cuartos de final del campeonato. Con tres partidos, dos de ellos como visitantes y 23 puntos, Rionegro deberá puntuar y que sus rivales directos sufran algún resbalón.



En cuanto a la nómina que Hernán Torres llevará a Barrancabermeja, dos cambios tendrán; el defensa costarricense Johnny Acosta no estará por acumulación de tarjetas amarillas, en su lugar estará Esteban Orozco, quien lo supo reemplazar de gran manera cuando el tico estaba con su Selección en los amistosos del pasado mes de marzo. Por otro lado, el volante Jhonny Vásquez regresa al equipo luego de haber cumplido su sanción por acumulación de tarjetas amarillas frente al América.



Uno de los que comandará el ataque rionegrero en tierras petroleras es Daniel Lloreda, el oriundo de Apartadó recordó aquel partido que disputó con Nacional el año anterior y donde marcó su primer gol en la Liga, el ariete viene dulce con la red, luego de haberle convertido al América de Cali.



“Contento por el nivel del equipo, venimos trabajando muy bien, esto nos afianza más. Todos los partidos de ahora en adelante serán finales, debemos ir a Barranca por los tres puntos. Espero que este regreso al gol sea el camino para seguirle aportarle al equipo en esa parte”, resaltó el atacante dorado.



Por su parte, el defensa Fernei Ibargüen confía en seguir sacando buenos resultados pensando en la clasificación. “El equipo venía buscando buenos resultados, hace varias fechas que no ganábamos. Ahora el equipo que me necesita, le estoy brindando una mano. Debemos seguir sumando, nos quedan partidos muy duros por delante, lo hemos estado preparando y confiamos en hacer un buen partido y conseguir una nueva victoria contra Alianza Petrolera”, destacó.



Alineaciones probables

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez; Jhonatan Pérez, David Valencia, Luciano Ospina, Cristián Flórez; Juan Ríos, Fredy Flórez, Manuel Palacios; Roger Torres, Alex Castro y Cesar Arias.

D.T.: Juan Cruz Real.



Rionegro Águilas: Roque Cardozo; Daniel Muñoz, Fernei Ibargüen, Esteban Orozco, Álvaro Angulo, Camilo Ayala, Jhonny Vásquez, Daniel Hernández, Omar Vásquez; Daniel Lloreda, Humberto Osorio.

D.T.: Hernán Torres.



Árbitro: Néver Manjarrés (Córdoba).



Hora: 6:00 p.m.



TV: Win Sports.



Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín