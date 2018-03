Alianza Petrolera no tuvo piedad y goleó 4-0 en Barrancabermeja a Jaguares

Alianza Petrolera sumó tres puntos en su casa y derrotó por 4-0 a Jaguares en el partido de la fecha 9 de la Liga I-2018. Los de Barrancabermeja no tuvieron problemas y fueron contundentes frente a los de Montería.

En un primer tiempo de varias emociones, no hubo definición y solamente se concretó un gol. Desde el minuto 3, los petroleros llegaron con peligro al arco rival tras un remate de Hurtado Torres que pasó por encima del horizontal.



Siguió Sebastián Villota al minuto 22, para Jaguares, que estrelló el esférico al travesaño. Se convirtió en un partido de ida y vuelta, ambos equipos creaban ideas y opciones de gol, pero sin definición.



Freddy Flórez, al minuto 31, aprovechó un rebote y anotó el primer gol del partido desde afuera del área. El jugador petrolero no dejó caer el balón y ‘lo mandó a guardar’ en un costado del portero.



Empezó la segunda parte y los dirigidos por Juan Cruz mejoraron en su definición, pues sumaron tres anotaciones más al partido. La charla técnica del entre tiempo sirvió para que fueran más contundentes en el último toque.



Manuel Palacios recibió un pase largo y corrió desde la mitad del campo, un ‘pique’ que no podía desaprovechar, sacó al arquero y marcó el 2-0 para su equipo.



Alianza Petrolera siguió pasándole por encima a los felinos, que no encontraban ni plasmaban la idea de juego que tenían en la primera parte. Al minuto 25 del segundo tiempo, Michael Balanta no perdonó y puso el 3-0, que liquidó el partido.



Sin embargo los de Barrancabermeja no querían quedarse sin sumar otro gol. A penas dos minutos después de la anotación de Balanta, el paraguayo Diego Barreto puso el último del encuentro y marcó el 4-0 de cabeza sobre el equipo de José ‘Willy’ Rodríguez.



Con el encuentro liquidado, Jaguares no buscó más el partido y se resguardó en su zona del campo, la cual seguía buscando con intensidad Alianza, tras ganar 4-0. Sin más, el planteamiento de Juan Cruz ‘cazó al Jaguar’ y sumó tres puntos importantes.



Síntesis



Alianza Petrolera 4 – Jaguares 0



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (6), Carlos Pérez (6), Luciano Ospina (6), Cristian Flórez (6), Juan Ríos (6), Fredy Flórez (6), Manuel Palacios (8), Roger Torres (6), Alex Castro (5) y Pablo Vranjican (5).

DT: Juan Cruz Real.



Jaguares: Wilder Mosquera (5), Fabio Castillo (4), Ramón Córdoba (5), Edwin Ávila (5), Elvis Gonzalez (5), David Contreras (5), Juan Roa (5), Leiner Escalante (5), Kevin Londoño (4), Juan Villota (5) y Pablo Rojas (4).

DT: José Manuel Rodríguez.



Partido: bueno.



Goles: Flórez Freddy (32 PT), Palacios (12 ST), Michael Balanta (23 ST) y Barreto (25 ST), en Alianza.



Cambios: Maicol Balanta por Vranjican (16 ST), Diego Barreto por Torres (23 ST) y Jorge Suarez por Palacios (27 ST), en Alianza Petrolera. Deiner Quiñónez (5) por Contreras (37 PT), Juan Mezú por Escalante (20 ST) y Alexander González por Villota (28 ST), en Jaguares.



Expulsados: no hubo.



Amonestados: Pérez (24 PT) y Barreto (41 ST), en Alianza. Ávila (26 PT) en Jaguares..



Figura: Manuel Palacios Alianza Petrolera (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 3.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: John Ospina (7).