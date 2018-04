'No soy más el técnico de Junior, Fuad Char me echó': Alexis Mendoza

Al regreso de Ibagué, donde Junior perdió este domingo 2-1 frente a Deportes Tolima, Alexis Mendoza confirmó su salida de la dirección técnica del equipo barranquillero.

“No soy más el técnico de Junior, antes de que me hagan preguntas, les digo que Fuad Char me echó”, dijo Mendoza a los periodistas que lo abordaron en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.



Mendoza deja a Junior en la tercera posición de la Liga con 23 puntos. También lo metió en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que ha perdido los dos partidos que ha jugado: ante Palmeiras (0-3) y Boca Juniors (0-1).



El barranquillero cumplía su segunda etapa al frente del Junior tras su paso entre 2015 y 2016. Alexis había asumido en diciembre tras la salida de Julio Comesaña, quien nuevamente es candidato para sentarse en el banquillo juniorista.



El conjunto tiburón anunció que el cargo lo tomará, momentáneamente, Fernel Díaz, quien ya estuvo en el inicio del 2017 al frente del club por algunos días.



Manuel Ortega

ADN/Barranquilla