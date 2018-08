‘Me llamaron de América y quedamos en volver a hablar’: Alexis Mendoza

Alexis Mendoza reconoció, en diálogo con FUTBOLRED, que este lunes festivo recibió la llamada de un miembro del Comité Ejecutivo del América de Cali para hablar de la posibilidad de dirigir al equipo escarlata para lo que falta de la Liga II-2018 y la Copa Colombia, y aún sigue a la espera de una promesa de volverlo a contactar para llevar a buen término la vinculación.



Mendoza aseguró que le llama la atención de llegar al equipo vallecaucano, pero que sabe que hay otros candidatos para el mismo cargo. De igual forma, dijo que no ha tenido ningún acercamiento con la Selección de Honduras.



Sin exagerar, en la oficina administrativa del club podría haber más de 10 hojas de vida y múltiples nombres de todas las nacionalidades y estilos, un tema desgastante que, posiblemente, será dilucidado al final de la tarde de este miércoles cuando se reúna el Comité Deportivo de la institución. El uruguayo Gregorio Pérez y el argentino Ómar Romano, se sumaron a una larga lista en la que ya están: Leonel Álvarez, Pedro Sarmiento, el paraguayo Éver Hugo Almeida, Diego Édison Umaña, Fernando ‘Pecoso’ Castro, Néstor Otero y el mismo Mendoza. No obstante, la mala situación económica del club será un factor determinante para la escogencia.



¿Es cierta la opción de dirigir al América?

No hay nada fijo con el América, me llamaron este lunes y quedamos en volver a hablar, no he hablado de más nada, solo de volver a hablar, fue lo único.



¿En esa charla se habló de la parte económica?

No hubo ningún ofrecimiento económico en lo que hablamos, ni de parte de ellos ni de parte mía, solo quedamos en volver a hablar.



¿Solo hablaron del interés en que usted dirija al América?

Así es, solamente eso y que volvíamos a hablar, nada más.



¿Y a usted le atrae esa posibilidad?

Para todo técnico, en cualquier lugar, le suena la idea de lo que es dirigir al América por todo lo que representa a nivel nacional e internacional.



Además, usted fue campeón como jugador en 1990 y 1992, y cuenta con aceptación entre algunos directivos…

Ese es un orgullo para mí que la directiva quiera que nosotros estemos allí, pero no hay nada definido, no se ha hablado de ninguna situación inherente a lo que es el tener esa posibilidad y bueno, es esperar a ver qué pasa con todas las carpetas de los técnicos que están en posibilidad de llegar al América, porque son varios y todos son grandes entrenadores.



¿Sabía que cuenta con aceptación de algunos directivos de América?

Gracias, muy agradecido con todas las personas que conocen nuestro trabajo, y lamentablemente no tengo ninguna confirmación, nada que decirles, solamente que quedamos en volver a hablar nuevamente de esa posibilidad que hay. Hemos intentado tener siempre el respeto por la gente, por todos quienes están a nuestro alrededor. Cuando estamos en nuestro trabajo, con la prensa, directivos, jugadores, hinchas, eso es lo que mínimo que se puede dar: el respeto.



¿Si no es América, es cierto que también lo quieren para dirigir a la Selección Honduras?

Eso es lo mismo que se está hablando de América por parte de los periodistas, pero oficialmente no he tenido ninguna confirmación de lo que se pueda hacer en Honduras, estoy en las mismas posibilidades de escuchar, como estoy haciendo con el América, porque no hay nada oficial de ninguna de las dos partes.



¿Si se dan las dos propuestas al mismo tiempo, sopesaría su decisión?

Primero tienen que darse las propuestas, y después tomar la decisión y hacia dónde vamos a apuntar, porque en este momento no tengo ofrecimiento concreto, pero estamos dispuestos a escuchar lo que puedan ofrecer y lo que quieran determinar y hacia dónde van. Lo de Honduras a nivel de selecciones saber qué se quiere alcanzar con la Selección y qué tiempo van a querer que sea el contrato, todo eso lo que puede acarrear es lo que uno siempre aspira que se pueda hablar, pero no lo he tenido de ninguna de las dos partes.



¿De Honduras no ha tenido ninguna llamada?

No, de Honduras solo me han llamado periodistas haciéndome entrevistas que porque el nombre mío está en carpeta allá, pero oficialmente directivos no lo han hecho.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces