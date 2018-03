'Las penas del fútbol se curan con fútbol': Alexis Mendoza, DT de Junior

Junior de Barranquilla volvió a la victoria tras su duro golpe en Copa Libertadores contra Palmeiras. Los tiburones derrotaron 1-2 a Medellín y lograron sanar un poco de la herida sufrida entre semana.

Alexis Mendoza, entrenador de los barranquilleros, afirmó que estuvo muy a gusto con el juego que tuvo el equipo en el Atanasio. Además, que supo confrontar al rival y lo minimizó en el campo en algunas partes del juego.



“Nos cae muy bien la victoria, para nadie es un secreto que estos días fueron duros para nosotros. El grupo sabía que las penas del fútbol se curan con fútbol y teníamos la oportunidad de revertir esa imagen del partido anterior y encarrilarse para pelear los primeros lugares de Liga”, comentó el DT.



Además mencionó que supieron como contratacar el punto fuerte de los rojos de Medellín, el cual era el juego aéreo.



“Le ganamos a un equipo fuerte en el juego aéro y trámite de jeugo, sortemoas bien un segundo tiempo porque son fuertes en el juego aéreo y eso hay que valorarlo, pero nuestra defensa se comportó bien y pudimos neutralizar ese tema”, confirmó Mendoza.



Por otro lado, el entrenador también dijo que el equipo jugó a lo que él quería y que así es como sueña con que jueguen en los demás encuentros de Liga y Copa.



“Esa es nuestra idea, que el equipo tenga el manejo y haga un partido completo en control, trámite y resultado. El primer tiempo fue excelente, ya lo habíamos hecho pero no en esa dimensión y tal vez no se notó tanto porque habíamos perdido en encuentros anteriores”, afirmó.



Finalmente, Mendoza se vio muy conforme con el juego que tuvo Junior en la primera parte, diciendo que quiere un equipo que mantenga ese ritmo durante más tiempo en el partido.



“El primer tiempo me dejó contento, vamos a seguir trabajando para que esos primeros minutos sean al menos 75 y que podamos seguir mejorando en el juego”, finalizó.