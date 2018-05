‘Con nuestra gente jugamos diferente, lo hemos demostrado': Henríquez 

Los malos resultados de la última semana, pusieron en alerta al equipo verdolaga en su campaña de este primer semestre, donde todavía no aseguró su lugar en los octavos de final en la Copa Libertadores y en la Liga corre con desventaja en la serie de cuartos de final frente al Deportivo Cali. Sin embargo, para el capitán Alexis Henríquez, es un desafío poder afrontar con ímpetu y orden para avanzar a las semifinales.

“Nosotros como grupo sabemos lo que significa perder dos partidos seguidos con Nacional, nos pasó, pero estamos seguros del equipo que tenemos y la gran responsabilidad que viene el sábado con un partido en el que queremos ganar y avanzar de fase”, comentó.



En cuanto al poder que tienen jugando en el Atanasio, Henríquez declaró que “todo es válido en el fútbol, con nuestra gente jugamos diferentes, hay un plus y lo hemos demostrado. Esto no será la excepción, vamos con la ilusión y las ganas de marcar diferencia, esperemos lograrlo”.



Sobre los errores del pasado que se deben corregir, el bicampeón de América expresó que “en la cancha estábamos cómodos y no veíamos como Cali nos marcara, no había mucha diferencia. Luego nos cobraron en una jugada aislada. Para este partido debemos ser más ofensivos y finalizar las jugadas que creamos en el arco contrario, estamos controlando mucho el juego y no hemos creado muchas opciones de gol”.



Además, para el ‘12’,“nosotros somos los primeros que queremos salir a ganar y hacer buenos partidos, pero somos humanos y a veces no salen las cosas como queremos. Pero durante los torneos hemos hecho las cosas muy bien”.



Henríquez tuvo tiempo para exaltar a su compañero Daniel Bocanegra, quien ha sido un polifuncional en el esquema de Jorge Almirón, con las lesiones de Carlos Cuesta y Felipe Aguilar, al tolimense le ha tocado jugar como central por derecha.



“Daniel (Bocanegra) donde juegue siempre lo hace muy bien, nuestra defensa ha tenido un buen trabajo, pero cada día debemos mejorar. Estamos en el equipo más grande de Colombia y siempre lo tenemos que demostrar”, acotó.



Otro de los hombres a los que se refirió, pero del rival, fue José Sand. En la ida en Palmaseca, el ‘9’ caleño tuvo su encontrón con el samario, este sábado podría darse un nuevo ‘round’.



“(José) Sand es un delantero importante como los que compiten en Colombia, sin importar quienes tengamos al frente debemos hacer nuestro trabajo, nuestra idea. Ellos van a esperar, no creo que nos presionen, debemos resolver su juego y poder sacar ventaja”, resaltó.



Finalmente, habló sobre el presente del equipo y las dificultades que han sido jugar muchos juegos en el semestre. “Hay muchos partidos y es imposible mantener un mismo nivel en toda la competencia, el partido en Cali no era para perder. En Ecuador no jugamos bien y el terreno de juego fue más difícil. Entrenamos en una muy buena cancha, estamos en el equipo más grande de Colombia. Cuando jugamos de visitante, conocemos la cancha en los calentamientos y siempre nos ha costado jugar en terreno difícil”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín