Aldo en los 71 años de Nacional: ‘Soy bendecido por estar en el club'

Varios jugadores han dejado una marca y un sello en la historia de Atlético Nacional, uno de ellos pertenece al actual plantel y se ha destacado por ser un gran elemento dentro y fuera de la cancha.

Desde su regreso en el año 2017, Aldo Leao Ramírez se ha vuelto determinante y su juego se refleja en títulos y grandes actuaciones con el equipo. En este nuevo año institucional, el samario espera que el equipo siga marcando historia grande.



“No queda sino desearle un muy feliz cumpleaños, la verdad es que siempre lo he dicho que soy un bendecido en pertenecer a esta institución. Estuve en los 60 años, después volví 10 años después para estar en los 70, para mí es una gran bendición seguir perteneciendo a esta institución”, resaltó.



Sobre los buenos deseos, Ramírez comentó que “espero que siga creciendo más, porque desde que estuve hace años atrás y uno ve la evolución que ha tenido, hace que uno valore cada momento en el que uno entrena y uno juega cada partido”.



Además, contó la anécdota que más le marcó en estos aniversarios. “Uno de los cumpleaños que más recuerdo fue el partido de los 60 años, el día en el que el recogebolas fue vivo y le pasó la pelota a Jairo Patiño, que ve a su hermano Milton salido en el arco, el me pasa el balón y yo tengo la fortuna de marcar”, expresó.



Finalmente, habló de varios compañeros con los que tuvo la fortuna de integrar el plantel verde, siendo uno de los veteranos del grupo, la lista es considerable.



“Hay muchas anécdotas, pero yo me quedo con los grandes compañeros con los que he compartido como David Ospina, Camilo Zúñiga que ya volvió, Iván Hurtado, Sergio Galván, Víctor Aristizabal, ahora se me escapan algunos. Son personas con las que hemos compartido muchas vivencias y lo más importante en dejarle huella en una institución tan grande como la que es Nacional”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín