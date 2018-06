‘Nacional nos quitó el balón y corrimos más de la cuenta’: Gamero

Tras la derrota 0-1 del Deportes Tolima contra Atlético Nacional, en la primera final de la Liga I-2018 disputada este miércoles en Ibagué, el técnico Alberto Gamero aceptó que el pijao “no estuvo a la altura de lo que nosotros pensábamos en muchos pasajes del partido” y lamentó el desgaste físico que sufrieron sus dirigidos debido al juego de posesión del rival.

"No vi al equipo con esa chispa con la que veníamos jugando, lo vi cansado, por dos cosas: una, el partido fue más cercano que el de ellos (respecto a la semifinal), y segundo, Nacional nos quitó el balón y nos puso a correr más de la cuenta, y salimos más desgastados. Pero esto es fútbol, nos equivocamos en la jugada y ellos tienen un goleador que nos cabeceó, pero me parece que Nacional nos quitó el balón. Quedan 90 minuto y hay que prepararnos bien", dijo en la rueda de prensa.



Gamero reconoció las virtudes del equipo antioqueño: “Hicimos lo posible por empatar, pero cuando queríamos buscar el empate, ellos nos quitaron el balón y nos hicieron posesión".



Otro factor importante fue la lesión de Ángelo Rodríguez en el primer tiempo. "Ángelo es importante para nosotros. El equipo se resintió un poco con su salida, pero lo que hizo Marco Pérez en el segundo tiempo fue importante, intentó también, pero no estaba muy claro", dijo Gamero.



Finalmente, el entrenador dio una voz optimista, pensando en que nada está escrito y aún pueden ganar la estrella en Medellín. "Para el sábado hay que hacer variantes, mirar quien está más desgastado y quien más entero. El resultado lo podemos ir a buscar allá".