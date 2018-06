'Tengo una ilusión de ser campeón con Tolima y ojalá se dé': Gamero

Deportes Tolima clasificó a la final de la Liga I-2018 tras una apretada tanda de penaltis contra Medellín, en la que terminó ganando por 4-5.



“Estos muchachos se quedan pateando penaltis y los cinco me parecen que fueron muy bien cobrados. Siempre uno dice que va fase a fase y ya cumplimos el primero que es llegar a la final, ahora debemos pelear por el título”, comentó Alberto Gamero.





En el trámite del partido, los pijaos cayeron por 1-0, pero para Medellín fue difícil vulnerar a una buena defensa tolimense que cubrió bien los espacios de su área.



“Durante la semana les dije que el peor resultado es 1-0, desde la fecha 9, contra Jaguares, perdimos 2-0, pero no más. El segundo tiempo nos cambió por lo que habíamos diseñado. Los tres mediocentros los colocamos para pelear en la mitad y con la entrada de (Juan Fernando) Caicedo nos tocó cambiar la forma. Nosotros tenemos un estilo, pero eso puede variar dependiendo de la situación”, dijo el entrenador samario.



Ahora, Gamero y sus muchachos deberán recibir a Nacional el próximo miércoles para disputar la el primer partido de la final, así que el entrenador no cambiará mucho el estilo de su equipo.



“Nosotros vamos a disputarla como lo venimos haciendo. Sabemos que vamos a pelear contra un equipo de jerarquía, que siempre se arma para ir por el título. En su partido Nacional creó opciones de gol y nosotros también lo hicimos de local. No nos podemos confiar, pero si algo tiene este equipo, es que tiene gol. No se puede negar que ellos son unos de los que más elaboran jugadas”, dijo el DT.



Esta será la tercera final, dos de Liga y una de Copa Colombia, de Alberto Gamero como entrenador de Tolima, así que su gran ilusión es levantar el esquivo título.



“Esta es la tercera final que llegamos con algunos jugadores que han estado conmigo, eso quiere decir que ya han ganado experiencia. Tengo una ilusión grande de ser campeón con el Tolima y ojalá se me dé”, finalizó.