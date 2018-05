'Yo a este equipo le veo convicción, ambición y ganas': Alberto Gamero

Tolima ganó 1-0 en el primer partido de la semifinal de la Liga, contra Medellín, y viajará al Atanasio Girardot con una mínima ventaja para el partido de vuelta, que se jugará el próximo domingo.



Alberto Gamero, técnico de Tolima, habló de la buena actuación de su equipo y recalcó lo importante de conseguir la victoria de local para soñar con la final de la Liga.



“Este es un triunfo importante. Son puntos a favor en la llave y el equipo hizo un muy buen trabajo, mucho más en el primer tiempo. En el segundo empezamos con el mismo entusiasmo de ganar el partido. Medellín nos hizo retroceder y terminamos defendiéndonos bien, por eso jugamos los últimos minutos a la contra, pero ganamos y lo hicimos bien”, comentó el entrenador samario.



Pero durante los 90 minutos, Gamero tuvo que hacer variantes tácticas para buscar el triunfo y fue así, cuando ya tenía el resultado a su favor, que Ángelo Rodríguez dejó el terreno para mantener la ventaja en los minutos finales



“Nosotros ganando el partido no necesitábamos dos delanteros y esto no terminaba aquí porque sigue el domingo. Con la salida de Ángelo volvimos a la forma y eso era importante también para mantener el resultado a favor. Terminamos bien, pero todavía nos faltan 90 minutos. Yo a este equipo le veo convicción, ambición y ganas”, dijo el técnico.



Además, el entrenador pijao reconoció el trabajo de su equipo para ver inferior a su rival y mantener una sólida defensa que no le permitió muchas llegadas al arco de Álvaro Montero.



“No hay bronca, hay felicidad porque cuando se llegan varias veces al arco rival y este llega muy poco, como fue el caso. Más contra Medellín, que ha marcado 35 goles y viene de hacer varios partidos buenos de visitante”, explicó.



Sobre el juego del próximo domingo, Gamero señaló que su equipo saldrá con ímpetu parecido, pues es algo que ha mostrado en todo el semestre.



“Este equipo no se va a esconder de visitante, va a jugar en campo contrario, apretando al rival, pero lo que hagamos tiene que ser bueno. El resultado parece corto, pero siempre hay que pensar en que se puede y que se ganó con justicia. Este equipo tiene madera para hacer las cosas bien en Medellín”, finalizó.