'Tolima vive un buen momento y quiere hacer historia': Alberto Gamero

Alberto Gamero se vio bastante confiado en que Deportes Tolima pueda sacar adelante la primera final contra Nacional. Ve a un equipo muy comprometido, con hambre de título y con ganas de jugarse el todo por el todo para ganar el título.



Diferencias de la final del 2016 y de esta contra Nacional. Yo creo que la diferencia de aquella final a esta es que me parece que tengo una nómina mucho más completa. Con jugadores que están en puntica de pies para la expectativa de pies cuando los necesite. Nos coge con un rendimiento muy alto.

Esquema. Al margen de los jugadores que trajo Nacional, me parece que el equipo tiene una idea de juego, con el esquema que lo intentamos colocar. Con dos o tres mediocentros. Sabiendo de la importancia del tren ofensivo que tiene Nacional lo controla bien.



Confianza. Respetando el rival que tengo en frente, tengo una seguridad muy grande. Todos quieren jugar, quieren responder. Cuando me decido que juega uno u otro, todos funcionan. Llegamos a un punto alto y bueno. Con una muy buena defensa y un muy buen ataque. Con un fútbol colectivo que se ve vistoso. No es pensar en las finales anteriores, sino en la de este miércoles contra Nacional. Veo a un grupo responsable y consciente en poder lograr este objetivo.



Posibles variantes. Hay que mirar cómo se va a dar el partido. Son dos equipos que les gusta jugar fuera de su arco, a los delanteros lejos de su arco. En eso entonces da espacios en la parte de atrás, no nos gusta jugar cenca de nuestro arco. A ellos le gusta que el equipo retroceda y jugar desde tres cuartos de cancha. Hay que ver cómo se plantea el partido. Nosotros vamos a procurar tener a Nacional lejos de nuestro arco.



¿Favoritos? El equipo nunca se ha sentido favorito. Hemos manejado mucho la humildad de querer hacer las cosas bien, pero sabiendo que no hemos ganado nada. Estamos a punto de hacer historia en Tolima. Durante la semana y en cada entrenamiento le hago sentir eso a mis jugadores. Como terminamos nosotros y Nacional el torneo, vamos a ver una bonita final. El momento que está viviendo Tolima es grande. Queremos aprovechar esta oportunidad para llegar al título.



Qué no repetir de la final con Santa Fe a esta con Nacional. Lo que no vamos a repetir es que lo tenemos ahora y es tener el equipo completo. Banguero y Ángelo estaba lesionado y otros estaban expulsados. Hoy tenemos armas y argumentos para pelear esa final contra un equipo como Nacional. No es pensar en lo que no se vaya a hacer. Este equipo sabe que me encanta salir a jugar y atacar. A veces el rival me neutraliza, intentamos a salir a hacer presión alta y buscar el partido.



Rumores de salida de jugadores. Nosotros pasamos, las instituciones siempre quedan. Pero los nombres que quedan son los que le dan el título a las instituciones. Hoy el presente de los 25 que estamos y el cuerpo técnico es el Tolima. Aquí puede haber propuestas jugadores, pero hoy el presente es Tolima. Queremos que el grupo se conscientes que el jugador que se quiera sea con un título en la vitrina. Veo el grupo motivado, alegre. Cuando pasa eso los jugadores se cohíben de jugar, pero hasta en los entrenamientos uno ve que quieren jugar.



Mensaje a los aficionados. Si de algo estoy seguro es que tengo un equipo que ha trabajado y se ha concientizado que van a dejar las últimas gotas de sudor. Este equipo tiene hambre de título.



Su continuidad. Yo aquí estoy tranquilo y feliz. Los resultados que se han dado aquí son muy buenos. Me parece que el trabajo ha sido muy bueno. Uno no puede decir de aquí no me voy, porque cuando pienso en el pasado que fuimos a jugar con Huila y Rionegro, si no hubiera ganado no estaría aquí.



El buen trabajo de Tolima. Cuando los equipos llegan a estas instancias, no solamente los jugadores ni Gamero es muy bueno. El fisioterapeuta, el médico, el utilero, todos son muy buenos. Estoy bien rodeado con un entorno muy bueno. Con un buen grupo de trabajos. Todo eso son ingredientes que nos ponen a triunfar a todos, porque han puesto un granito de arena.



Cómo se gana la final. Le he hablado a mis jugadores que este miércoles no vamos a quedar campeones. El campeón será el sábado. Debemos irnos con los tres puntos. Este equipo se para bien de visitante y allí buscar el título.