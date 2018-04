'Tenemos lo que nos faltó en torneos anteriores': Alberto Gamero

Alberto Gamero le tiene la medida al Deportes Tolima, uno de los clasificados con anticipación a los cuartos de final de la Liga. Disciplina y mucho, mucho trabajo, son el sello de su trabajo. Esta vez, según dice, es optimista porque tiene más herramientas para volver a pelear el título.

¿Qué significa para ustedes la clasificación anticipada a las finales?

Es una alegría, una satisfacción por el momento que se está viviendo. Hubo un comienzo en el aspecto de puntos que no fue muy bueno, pero nunca bajamos los brazos: sabíamos que iba a legar el momento bueno.



¿Por qué les costó al comienzo sacar puntos?

Este equipo comenzó bien. Jugamos el primer partido contra Nacional y lo jugamos muy bien, pero perdimos. Luego empatamos con América, peri igual hicimos un buen partido. Hubo otros como el de Cali, que lo perdimos, o el de Bucaramanga, que nos fueron alejando en la tabla. Pero en el día a día, siempre vi que los muchachos trataban de mejorar. Veíamos que podíamos armar un equipo más sólido y compacto, y ahí lo vamos consiguiendo.



¿Cuál es el secreto para que usted, con el Tolima, siempre arme equipos para pelear arriba?

Simplemente esto es trabajo. Aparte del trabajo, la voluntad y el profesionalismo que tengan los jugadores. Nosotros siempre lo primero que debemos tener es profesionalismo, disciplina, las repeticiones, el trabajo. Siempre se intenta hacer las cosas bien. A veces no salen, pero como les digo a ellos, siempre hay que intentarlo. Siempre.



Ya ganó una Copa Colombia con el Tolima. ¿Qué le está faltando para conseguir un título de Liga?

Yo digo que en la final que perdimos con Santa Fe en 2016 nos faltaron de pronto unos recambios. Este semestre tenemos un equipo muy bien conformado, 25 jugadores que pueden jugar en cualquier momento. Lo que nos faltó de pronto en torneos anteriores, este año lo tenemos: hay de dónde variar. Ojalá, si podemos llegar de nuevo a la final tengamos los jugadores aptos.



¿Cómo ha sido la evolución de Sebastián Villa, que se está consolidando como figura?

Desde que yo llegué al Tolima, en 2014, Villa ya estaba en las divisiones menores. El año pasado jugó algunos partidos de Copa y luego llegó la consolidación. Es un jugador muy humilde, de mucha picardía, de muy decisivo con lo que hace, que quiere triunfar. Lo veo en el día a día y está muy pendiente del trabajo, es un jugador que tiene un potencial impresionante.



Marco Pérez siempre ha rendido bien con usted, desde que lo tuvo en Boyacá Chicó. No solo le hace goles, sino que también se destaca con asistencias...

Marco es un jugador de un carácter y personalidad muy grande. Es un jugador que desde que llegó a Tolima ha triunfado, ha hecho las cosas bien. Lamentablemente para muchos ha sido resistido, pero es tan profesional que les ha ganado a todos. Es un jugador con carisma, que quiere al equipo y que es el que más goles ha marcado desde que yo estoy en el Tolima.



¿Por qué se la ha jugado en los últimos partidos por Álvaro Montero en el arco, por encima de Joel Silva?

Montero es un arquero rápido bajo los tres palos, sabe salir al juego aéreo, intuye rápido la jugada. Ha pasado por muchos equipos y de pronto no había tenido la continuidad. Ha aprovechado la oportunidad y hoy tiene un muy buen futuro.



Está clasificado, con dos fechas por delante. ¿Cómo ve el torneo?

Yo lo veo parejo, es un torneo muy competitivo. Si te das cuenta, el noveno, el décimo, el undécimo, todos están ahí pegados, todos con posibilidades. Salvo Nacional y ahora nosotros, hasta la fecha pasada, ninguno podía decir que estaba clasificado.