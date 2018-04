'Hay que darlo todo porque estamos representando a Santa Fe': Julio

Independiente Santa Fe volvió a perder este jueves, 2-0 contra La Equidad, y se quedó con 21 puntos en la tabla de posiciones, con dos partidos por jugar.



Agustín Julio, entrenador encargado del equipo, habló del encuentro del cardenal, en el que no tuvo una buena actuación y fueron superados por el equipo asegurador.



“Para manejar la pelota estuvo (Sebastián) Salazar, el mismo (Almir) Soto y la idea era recuperar la pelota en el medio, pero nos tocó cambiar porque nos hicieron mucho daño por el costado de (Carlos) Henao. Creo que fueron justos ganadores. No hay justificación para nada. Nos hubiera gustado jugar con algunos de los que lo hicieron contra Flamengo, pero no hay excusa”, comentó el DT.



Sin embargo, el empate 0-0 de Flamengo del miércoles mantiene el buen ánimo en el grupo, que busca seguir en Copa Libertadores, pues en Liga el panorama parece sombrío.



“El grupo no salió satisfecho, pero anímicamente está fuerte. Este es un equipo con mucha actitud, que mostró cosas importantes. A los muchachos hay que darles la confianza”, complementó.



Ahora, el cuadro cardenal deberá preparar el juego del domingo contra Tolima, pues visita Ibagué en la búsqueda de un nuevo triunfo.



“Tenemos un partido el domingo y hay que buscar los tres puntos. Dejamos que algunos descansaran porque salieron cansados del juego del miércoles. Un ejemplo de ello fue Pajoy. Esta vez también nos toca esperar a ver cómo se recuperan los que actuaron este jueves. Aquí hay que darlo todo porque estamos representando a Santa Fe”, finalizó Julio.