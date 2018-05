‘Sé que los clásicos hay que jugarlos a muerte y por el honor’: Julio

Agustín Julio dirigirá su segundo partido contra Millonarios como técnico interino de Independiente Santa Fe. El cartagenero ya estuvo frente a los azules en 2016 tras la salida de Gerardo Pelusso y perdió el partido por 2-0.

‘Los clásicos hay que jugarlos a muerte, yo que he jugador muchos clásicos lo sé, no podemos regalar nada, hay que ir por el honor y hay puntos en disputa, pero el honor y el nombre están por encima de muchas cosas’, dijo el exarquero albirrojo.



Aunque el partido no defina un cupo para Santa Fe, porque ya está eliminado del torneo, sí tiene peso para el conjunto embajador, pues lucha por clasificarse a las rondas finales de la Liga y debe ganar. Agustín Julio tendrá una segunda oportunidad para dirigir al cuadro cardenal en el clásico y 'hacerle daño' al rival de patio para que no clasifique a las finales.



Como lo mencionaba el gerente deportivo de Santa Fe, hoy el entrenador, "los clásicos se juegan por el honor". Por lo que el exarquero albirrojo tendrá la opción de eliminar a Millonarios y quitarle las posibilidades de clasificar.



Además, en el banquillo de Santa Fe también está Gerardo Bedoya, quien estuvo en Millonarios y jugó varios clásicos. El exjugador acompaña a Julio en la dirección técnica y podrá, de nuevo, estar contra los embajadores, pero esta vez como entrenador.