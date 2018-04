‘Necesitamos ganar con argumentos, volver a enamorar’: Agustín Julio

Independiente Santa Fe rompió con una racha de cuatro partidos sin victoria en la Liga y volvió a ganar este domingo, 2-1 a Leones, para seguir aferrado a la posibilidad de clasificar a los cuartos de final. Aunque le costó mucho en la primera parte, el cardenal se sobrepuso y remontó el marcador en la parte complementaria, para sumar tres puntos valiosos en El Campín.

Agustín Julio, entrenador encargado de los albirrojos, reconoció esa mala presentación en los primeros 45 minutos y destacó el cambio de sus dirigidos. “Del primer al segundo tiempo, lo que cambió fue la actitud y la entereza de los muchachos, superaron la presión y entendieron la necesidad que teníamos de ganar”, manifestó el gerente deportivo, quien aceptó el reto de asumir junto a Gerardo Bedoya, quien maneja las categorías menores del club.



El cartagenero manifestó que se dejaron a varios referentes en el banco de suplentes porque “tenemos un partido muy importante este miércoles”, frente a Flamengo por Copa Libertadores; y que los tenían como variantes “por si necesitábamos un revulsivo y así se hizo”. “Hay una nómina amplia, donde todos deben imponer sus condiciones. Lo importante es que sacamos el partido adelante y los jugadores que entraron lo hicieron muy bien”, añadió.



Julio, de 43 años, comentó los cambios que se le ha querido dar al estilo de juego, tras la salida de Gregorio Pérez. “La idea es tener mayor posesión para atacar. Con el profesor Gregorio era un equipo más frontal. Queremos tener mayor movilidad. Nosotros necesitamos ganar, pero con argumentos, no a lo que salga, queremos volver a enamorar a la gente”, aseguró.



Finalmente, Agustín manifestó que la misma nómina mixta “repetirá contra Equidad y espero que nos saque adelante en la Liga. No podemos desfallecer, aún estamos vivos. Los resultados que sacamos en ambos torneos nos dan un aire, sabemos que no va a ser fácil, pero vamos por el triunfo”, sobre los partidos contra Flamengo y Equidad.