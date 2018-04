'Para nosotros es claro que el Cali debe estar en las finales': Abel

Abel Aguilar es un jugador clave para la estructura del Deportivo Cali, que este viernes, a las 8:00 p.m., contra Bucaramanga, buscará la clasificación a los cuartos de final de la Liga I-2018.



"Entre más pueda jugar mejor, siempre quiero aportar. Cuantos más partidos y más pueda ayudar al equipo, es mejor", manifestó el volante.

Aguilar también se refirió a las buenas presentaciones de local del cuadro azucarero, pues no ha perdido y ya es considerada una ‘fortaleza’. "En casa debemos mantener la solidez, quisiéramos siempre ganar tres o cuatro cero, pero los demás también trabajan, debemos mantener la humildad y cada uno pensar en el trabajo colectivo".



"Para nosotros todos los equipos son iguales y debemos afrontarlos con la misma responsabilidad, debemos tener mucha claridad en los conceptos", expresó el volante colombiano sobre los partidos de este semestre, que le ha favorecido de cara al Mundial.



Y aunque la clasificación parece un hecho, pues un empate sería suficiente para asegurarse en los cuartos de final, en el verde vallecaucano no se confían y saldrán con todo este viernes.



"Primero debemos clasificar, no dar por hecho algo que no ha pasado, eso nos ayuda a mantener la concentración y la intensidad. Para nosotros es claro que el Cali debe estar en las finales", dijo Abel.



"Cuando la gente trabaja bien, cuando se sabe que no hay uno mejor que otro sino es un colectivo, se logra sacar los procesos adelante", expresó sobre la buena comunión que hay en el grupo.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @BernardiFutbol