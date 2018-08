'Tuve la certeza de estar siendo grabado, seguido y espiado': Perdomo

Jorge Perdomo habló con la Unidad Investigativa de EL TIEMPO y allí explicó, desde su punto de vista, todo lo relacionado con el proceso de investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), La Fiscalía y hasta la Fifa, sobre la reventa de boletería.



El expresidente de la Dimayor también se refirió a sus últimos encuentros con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y las posibles chuzadas, que están en investigación por la Fiscalía, y de las que habría sido víctima.

Perdomo explicó que no tenía información de los supuestos pagos de TicketYa para adjudicarse boletas, pues eso se dio antes de su llegada a la presidencia de la Dimayor: “Resulta evidente que para garantizar la adjudicación a Ticketshop hubo coimas entregadas previamente a directivos de la FCF. Algunos nos volvimos una piedra en el zapato porque incentivamos las investigaciones cuando aparecieron los indicios al respecto”.



Incluso, el dirigente huilense comentó la cifra que se pagó para adjudicarse el contrato: “Tuve información de que para garantizar la adjudicación del contrato habían repartido $ 4.000 millones entre directivos de la FCF”.





También expresó que tuvo una reunión con Ramón Jesurún y el abogado Carlos Plata para una posible defensa conjunta, pero que no se dio: “Se planteó la posibilidad de una defensa conjunta, la cual rechace por considerar que, en aras de mi actuación y transparencia, no podía estar en el mismo grupo. Me interesa que haya pronta justicia, pero no involucrarme en campañas para desacreditar al superintendente Robledo o recusarlo”.



Recientemente la Fiscalía dio a conocer una red de escuchas ilegales entre las que se habrían chuzado a varios dirigentes del fútbol y fue el mismo Perdomo quien confirmó esta información.



“Fui enterado de que estoy en el listado de dirigentes del fútbol que estábamos siendo grabados. A mí siempre me causó curiosidad y desconcierto que el presidente Jesurún me reclamara, casi en tiempo real, de mis visitas a la Fiscalía o mis encuentros con el superintendente Robledo”, luego complementó: “Siempre tuve la certeza de que estaba siendo grabado, seguido y espiado. Estoy esperando formalizar esta información para constituirme como víctima ante la Fiscalía”.