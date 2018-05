Última fecha de la Liga Femenina: clasificados y otros en la pelea

La Liga Femenina juega su última fecha este fin de semana para definir los equipos clasificados a la siguiente ronda del torneo. Algunos equipos ya se aseguraron en las finales, mientras que otros lucharán en esta fecha para meterse en la siguiente fase.

A la jornada 10, última del torneo de fase de grupos, llegan clasificados algunos equipos y otros que pueden pelear el segundo lugar de su grupo para acceder a la ronda final del fútbol femenino en Colombia, en su segunda edición.



El partido entre Huila y Bucaramanga se jugará el sábado a las 3:00 p.m., pues no define nada. Los demás encuentros se disputarán en simultaneo el domingo a las 3:00 p.m. Es importante recordar que de cada grupo clasifican dos equipos a la fase final.

Así están los grupos y sus posibles clasificados: ​

Grupo A:



Huila ya está clasificado, pues tiene 22 puntos y su seguidor tiene 15, por lo que no lo alcanzan.



Tolima, tiene 15 unidades y depende de sí mismo para asegurar su posición: visita a Real Santander, último del grupo sin posibilidades.



Alianza Petrolera, está con 14 puntos. Debe ganarle a Cúcuta y esperar que Tolima empate o pierda.



Cúcuta, tiene 12 unidades y juega contra Alianza. Debe ganar por tres goles y esperar que Tolima pierda por la misma diferencia.



Bucaramanga y Real Santander ya están eliminados, con 7 y 5 puntos respectivamente.



Grupo B:



Santa Fe ya se clasificó como líder a la siguiente ronda, tiene 22 puntos y su seguidor suma 17, por lo que no lo alcanzan.



Patriotas depende de sí mismo, debe ganarle a Pasto, último del grupo. Las de Tunja tienen 17 puntos.



Fortaleza tiene 16 unidades y enfrenta a Santa Fe. Debe ganarle y esperar que Patriotas pierda o empate para quedarse con el segundo lugar.



La Equidad, Bogotá y Pasto ya están eliminados, tienen 12,6 y un punto, respectivamente.



Grupo C:



América de Cali es líder y está clasificado. Tiene 19 puntos, los mismos del segundo, pero su seguidor y el equipo que está en la tercera posición se enfrentan, por lo que no podrían bajarlo de los dos primeros puestos.



Pereira tiene los mismo puntos que América, pero es segundo por diferencia de gol. Enfrenta a Cortuluá, equipo que es tercero con 17. Debe ganar o empatar, si pierde se queda afuera, por diferencia de gol.



Cortuluá, tercero con 17 puntos. Solo le sirve ganar, pues un empate lo deja con 18 unidades y no es suficiente para hacerse con alguno de los dos cupos.



Orsomarso, Quindío y Atlético están eliminados, tienen 11, 9 y un punto, respectivamente.



Grupo D:



Atlético Nacional ya está clasificado, es líder con 16 puntos.



Unión Magadela tiene 13 puntos y enfrenta a Junior. Debe ganar o empatar y esperar que Envigado no gane por más de un gol para clasificar.



Envigado cuenta con 11 unidades, debe ganar y esperar que Unión Magdalena pierda. Si Unión empata, debe ganar por más de un gol.



Junior tiene los mismo puntos que Envigado, pero está a dos anotaciones por debajo de la diferencia de gol. Debe ganar y esperar que Envigado pierda o empate. Si las naranjas ganan, debe golear para pasar.



Real Cartagena no tiene puntos y está eliminado del torneo.