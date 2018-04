El 'mea culpa' de la Selección femenina y el plan para recuperarse

La Selección Colombia femenina acaba de sufrir el golpe más duro de los últimos diez años, tras quedar eliminada en la Copa América de Chile y quedarse sin Mundial ni Juegos Olímpicos. El último lugar del cuadrangular final opacó lo hecho en la fase de grupos, el título de goleadora de Catalina Usme y el crecimiento de las futbolistas en los últimos años.

El fracaso de la Tricolor es claro. No hay que tenerle miedo al término ni satanizarlo. Las mismas futbolistas son conscientes de que se falló en la consecución de los objetivos, que ellas mismas repitieron una y otra vez: salir campeonas de la Copa América, clasificar al Mundial de Francia-2019 y estar en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.



“Llevábamos ocho años clasificando a los Mundiales, así que es muy duro, no nos lo esperábamos. Hay que aceptar las derrotas con madurez; no clasificamos, fue error nuestro y la responsabilidad es completamente nuestra y así la asumimos”, aseguró Yoreli Rincón a ‘Win Sports’.



Sin embargo, Yoreli también recordó que estas mismas mujeres “le hemos dado mucho a la Selección cuando no había suficiente apoyo. Así que no se puede bajar los brazos, porque apenas hace un año comenzó un proceso con el nacimiento de la Liga colombiana, y vienen jugadoras que deben seguir el proceso”.



Y así es, la Federación Colombia de Fútbol, junto a la Dimayor, deben seguir con el apoyo a un proceso, que deberá fortalecer sus bases en categorías menores y en la liga profesional, que apenas este año pasó de tener 18 a 23 equipos, ampliando el abanico de posibilidades para la Selección.



Es la misma Federación la que tiene responsabilidad compartida en el fracaso. Tras la renuncia de Felipe Taborda, en octubre de 2016, se tardaron casi un año para nombrar entrenador en el seleccionado femenino de mayores. El 18 de septiembre se encargó a Pedro Rodríguez, pero declinó y el 20 del mismo mes se nombró a Nelson Abadía. El proceso empezó dando ventajas, pues no se pudo jugar un amistoso contra Francia por falta de técnico en su momento, y Chile sí aprovechó para foguearse contra una potencia.



“Esta eliminación es un llamado de atención para nosotros y para todo Colombia. No hay que esperar a que clasifiquemos para que nos apoyen; creo que los procesos deben ser más largos, a nosotras siempre se nos han cortado los procesos. Ojalá esta experiencia nos enseñe mucho y nos haga más fuertes”, aseguró Catalina Usme.



Así, con un ‘mea culpa’ de jugadoras, cuerpo técnico y dirigencia, es momento de ver la eliminación en Copa América como un paso más en el crecimiento del fútbol femenino. Buscar más calidad en el campeonato colombiano, tratar de ubicar a las grandes figuras en clubes del exterior, y darle continuidad al profesor Abadía, será vital para afrontar los Juegos Panamericanos de Perú-2019, el reto más cercano: allí la Selección Colombia enfrentará a las incas, argentinas y paraguayas, así como a cuatro seleccionados de Concacaf.