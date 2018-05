Huila, Santa Fe, Patriotas y Nacional, sacaron ventaja en cuartos

Este jueves se disputaron los juegos de ida de los cuartos de final de la Liga Femenina 2018. Atlético Huila, Santa Fe y Atlético Nacional ganaron sus partidos de visitante, mientras que Patriotas sacó una ventaja importante jugando en casa. Las damnificadas: Unión Magdalena, Cortuluá, Deportes Tolima y América de Cali, respectivamente.

A primera hora, las ‘opitas’ golearon 0-4 al Unión, en el estadio Municipal de Ciénaga. Karla Torres y Yoreli Rincón en la primera etapa; Nelly Córdoba y Jaylis Oliveros en el complemento, fueron las autoras de la goleada para las dirigidas por Virgilio Puerto.



En el estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira, Cortuluá pasó de hacer pasar problemas a Santa Fe a verse goleado por las Leonas. En un segundo tiempo arrollador, las capitalinas ganaron 0-4 con un doblete de la venezolana Oriana Altuve, y tantos de Liana Salazar y Leicy Santos.



En el duelo entre Patriotas y América, las boyacenses se hicieron fuertes en casa y ganaron 2-0, con un buen segundo tiempo. La paraguaya Gloria Villamayor abrió la cuenta, mientras que Katherine Alvarado puso cifras concretas en Tunja.



Finalmente, Atlético Nacional venció 0-3 a Tolima en Ibagué. La expulsión de Yulieth Domínguez, a los 35 minutos de juego, complicó al equipo vinotinto y oro. Carolina Arbeláez puso el 0-1 para las verdolagas, apenas cinco minutos después de que las tolimenses quedaran con desventaja numérica; Estefanía González y María Hurtado sellaron la goleada del equipo antioqueño.



Los juegos de vuelta, para conocer a las semifinalistas, se jugarán el domingo 13 y el lunes 14 de mayo.



Domingo, 13 de mayo



3:00 p.m.: Santa Fe vs. Cortuluá

3:15 p.m.: Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

5:30 p.m.: Atlético Huila vs. Unión Magdalena



Lunes, 14 de mayo



3:15 p.m.: América de Cali vs. Patriotas Boyacá