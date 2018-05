Huila clasificó a su segunda final consecutiva: derrotó 2-0 a América

Atlético Huila clasificó por segunda vez consecutiva a la final de la Liga Femenina, derrotó 2-0 a América de Cali con un global de 5-1 frente a las escarlatas. Yoreli Rincón y Karla Torres marcaron en Neiva y sellaron la clasificación para enfrentar a Atlético Nacional.

El partido fue diferente al que se jugó en la ida, pues tuvo menos opciones. Sin embargo, al minuto 14, Karla Torres habilitó con un gran pase a Yoreli Rincón, que respondió en la definición y marcó un bonito gol "picado".



La venezolana, Torres, era el gran plus que tenía el conjunto opita en la cancha. América de Cali seguía con la ilusión, pero debía anotar tres goles para forzar los penales.



Catalina Usme es la referente y capitana de las escarlatas, pero no tenía su mejor noche y no había claridad en la segunda mitad del campo. Con el gol de Rincón, Huila empezó a guardar el resultado y a manejar el resultado del encuentro, que lo clasificaba a la final.



Al minuto tres del segundo tiempo, Karla Torres tuvo un gran remate de media distancia y marcó la sentencia del partido, 2-0 y clasificación para el conjunto opita a su segunda final del torneo.



En la primera edición, hace un año, pasó a la última instancia pero fue derrotado por Santa Fe, actual campeón. Ahora, Huila cerrará como local la final contra Atlético Nacional y buscará ese título que le fue arrebatado hace un año.



Además, no fue casualidad la llegada de Huila a la final. El conjunto opita, junto a Santa Fe, fue el equipo que más puntos hizo en fase de grupos: 25. Ganó 10 partidos, empató y perdió uno solo, siendo el equipo que mejor campaña tuvo hasta el momento.