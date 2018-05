Huila y Nacional, en busca de su primera estrella en la Liga Femenina

Atlético Nacional femenino visita este jueves desde las 6:30 p.m. al Atlético Huila por la vuelta de la gran final en la Liga Femenina 2018. Encuentro a disputarse en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva. Las ilusiones vestidas de verde paisa y auriverde opita convergen para dirimir a las segundas campeonas en esta etapa profesional. Huila, por su parte, es la segunda final que juega, pues quedó subcampeón del torneo anterior, por lo que no querrá dejar pasar esta oportunidad.

Tras la victoria en Envigado, Nacional quiere aplicar el mismo ritmo de juego que le ha dado resultados. La tranquilidad y la inteligencia serán clave para las debutantes que quieren consolidar una campaña de ensueño.



El técnico Diego Bedoya realizó tres variantes para el duelo en tierras huilenses; Viverly Erazo por Susana Álvarez, Diana Chaves por Leysy Pulgarín y Thamirys Lima por Jessica Restrepo.



Una de las mujeres destacadas en el verde paisa es Mariana Pión, la uruguaya le aporta el equilibrio en el medio campo, no solo recuperando, sino generando juego. Sobre este encuentro, señaló que “el juego de ellas es por el medio, tenemos que contrarrestar sus fortalezas y poder jugarles por fuera. Hay que mantener el resultado, sabemos que no va a ser fácil, estamos tranquilas y queremos hacer lo mejor posible”.



"Para esta final se sienten una serie de emociones muy positivas, tenemos muchas ganas de ganar y salir campeonas. El ambiente siempre ha sido de actitud y de berraquera. A comparación del año pasado, tenemos más experiencia y hemos trabajado duro y a diario", dijo Nancy Madrid, jugadora de Atlético Huila.



Por su parte, Carolina Arbeláez ponderó el trabajo colectivo y que este partido contra las opitas será muy complicado. “El equipo está muy unido, comprometido por el trabajo que se viene haciendo desde el principio del año, somos unas mujeres con mentalidad ganadora y con ganas de traernos la Copa”.



Sobre el rival, Arbeláez explicó que “es un equipo muy fuerte, no han perdido en casa, en enero jugamos contra ellas allá, fueron dos amistosos, ganamos uno y perdimos otro. Debemos manejar la pelota, no escondernos, evitar hacer faltas porque son muy fuertes con la pelota quieta”.



Finalmente, declaró que “Nacional nunca va a participar, es un equipo que va a pelear el título. Estamos tranquilas, unidas y con la confianza necesaria para conseguir el objetivo”.



Alineaciones probables:



Huila: Daniela Solera; Cármen Rodallega, Gavy Santos, Aldana Cometti, Jaylis Oliveros; Nancy Madrid, Fabiana Vallejos, Darnelly Quintero; Yoreli Rincón, Jennifer Peñaloza, Karla Torres.



D.T.: Virgilio Puerto



Nacional: Karen Hipólito; Daniela Tamayo, Nubiluz Rangel, Carolina Arias, Lorena Bedoya; Carolina Arbeláez, Mariana Pión, Lady Andrade, Viviana Múnera; Estefanía González, Thamirys Lima.



D.T.: Diego Bedoya



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín