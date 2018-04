Colombia, obligada a vencer a Chile para seguir con opciones en Copa

A la Selección Colombia femenina no le queda de otra que ganarle este jueves a su similar de Chile, en duelo de la segunda fecha de la etapa final de la Copa América 2018.

Las conducidas por Nelson Abadía llegan al enfrentamiento contra las anfitrionas, luego de haber perdido 3-1 con Argentina. En dicho compromiso, las cafeteras tuvieron un gran primer tiempo y lograron anotar un tanto, pero en el segundo, salieron muy ansiosas, decayeron en su rendimiento y las albicelestes aprovecharon esas falencias para salir vencedoras.



“Contra Argentina fue un resultado que no esperábamos por cómo habíamos planteado el partido, la ansiedad de resolver el compromiso pronto las condujo a que perdieran la tranquilidad. En el segundo tiempo no tuvimos esa serenidad mental, se cometieron errores graves en defensa; pecamos por querer resolver todo muy apresurado”, dijo Abadía, en rueda de prensa, tras caer con las argentinas.



Las superpoderosas deben sumar los tres puntos para seguir en carrera por el título en tierras chilenas. Además, de pelear por uno de los dos cupos directos a los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 y al Mundial de Francia-2019 (hay un tercer lugar por repechaje). De no ganar, le dirían prácticamente adiós a estos campeonatos.



“Perdimos una batalla, pero no la guerra, seguimos en la misma idea de conseguir la clasificación”, agregó Abadía.



En el estadio La Portada, de La Serena, será un duelo de 'perdedoras', pues Chile también cayó 3-1 con Brasil, que medirá fuerzas con la selección de Argentina.