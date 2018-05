Nacional dio la gran sorpresa: venció 2-3 a Santa Fe y es finalista

Atlético Nacional dio la gran sorpresa en la semifinal de la Liga Femenina y derrotó este domingo 2-3 a Independiente Santa Fe, en El Campín, para clasificarse como primer finalista de la segunda versión del campeonato de mujeres en Colombia. Estefanía González, autora de dos goles, y la arquera Karen Hipólito, fueron las más destacadas de las verdolagas, que ganaron el global 3-4.



Las santafereñas salieron a arrasar a su rival, con la tenencia de la pelota y tratando de jugar en campo de sus rivales. Pero Nacional también intentó presionar muy lejos de su arco y castigó apenas en 10 minutos: un balón rechazado por las leonas le quedó a Lorena Bedoya, quien libre de marca tuvo tiempo para patear de media distancia y clavar el balón en el ángulo derecho para poner el 0-1 con un golazo.

Santa Fe no bajó los brazos y trató de igualar. A los 21 de jugo, Nubiluz Rangel marcó en propia puerta, autogol que puso la paridad 1-1. El juego estuvo más parejo a partir de ese momento, y a las locales no les fue fácil enfrentar a las antioqueñas, que con personalidad contrarrestaron el dominio y las ganas de las bogotanas.



Estefanía González aprovechó una jugada previa de sus compañeras, filtrando el balón ante una defensa mal colocada, y finiquitó el rebote que dejó la portera Karen Murillo para decretar el 1-2 en el tercer minuto de adición de la primera parte.



La segunda etapa cantaba un Santa Fe encimando por remontar, pero apenas en el primer minuto volvió Estefanía González a definir, está vez de ‘globito’ para poner 1-3 el marcador y empezar a perfilar la sorpresa en el estadio capitalino.



Desde ese momento, las leonas atacaron, buscaron, controlaron, incluso tuvieron una opción que se estrelló en el horizontal, pero no encontraba el gol. A los 16, Liana Salazar entró de frente, tras pase de Oriana Altuve, para descontar. El 2-3 volvía a motivar a la afición y a las jugadoras, pero el resultado no cambió, pues Nacional tuvo en Hipólito a su gran figura, con atajadas salvadoras.



Así, en su primer año en el fútbol femenino Nacional dio una sorpresa y ahora va por el título femenino.