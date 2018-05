‘Mi sueño es levantar la Copa con Nacional‘: Mariana Pion

Mate, dulce de leche, carne de res y futbolistas, los cuatro productos de exportación insignias de la tierra de Artigas, donde la baña un río con alma de mar, la República oriental del Uruguay. De aquel país con corazón guerrero es Mariana Pion, la volante de Atlético Nacional le da equilibrio, experiencia y como no, ‘garra’ al centro del campo.

En entrevista exclusiva a FUTBOLRED, Pion habló de sus comienzos en el fútbol, sus logros y las metas que tiene como verdolaga en esta Liga Femenina, pese a ser debutantes, le plantaron cara en la ida al vigente campeón Santa Fe, para definir en El Campín, un lugar en la gran final.



“Estoy muy contenta de estar en Colombia, jugando para Nacional y estando en esta instancia, es una alegría inexplicable”, expresó Mariana, quien tiene en su palmarés una Copa Libertadores con Sportivo Limpeño de Paraguay y varios campeonatos uruguayos.



Ahondando un poco por sus comienzos en el fútbol, la volante verdolaga explicó que “mi carrera arranca a los 5 años, llevaron a mis hermanos a jugar al fútbol y jugué hasta los 13 con varones, cuando pensé que mi carrera terminaba a esa edad, mi papá encontró en Nacional (Uruguay). De ahí seguí creciendo, estuve en la Selección, salí del país, estuve en Paraguay donde gané la Copa Libertadores y ahora tuve la posibilidad de venir al Atlético Nacional y no lo dudé”.



Sobre su llegada al fútbol colombiano, siendo campeona sudamericana en 2016, Pion indicó que “el fútbol acá le están dando importancia, algo que en mi país no pasa, yo quería jugar acá”.



Comparando el fútbol uruguayo con el nuestro, la capitana verdolaga aclaró que “acá se toca más, no se pega tanto como en Uruguay, allá el fútbol es de choque, poco a poco me estoy adaptando”.



En cuanto a su posición, Mariana no tiene un jugador o jugadora que pueda describir su juego, en la cancha quita, marca y también distribuye juego. Simplemente atinó a compararlo con su coterráneo Egidio Arévalo Ríos, “mi juego es un poco al del ‘cacha’, le meto garra (risas)”, remarcó.



De San José para el Mundo, para esta ‘charrúa’, “el fútbol lo llevo en la sangre”, acotó sobre porqué un país tan pequeño en extensión, tiene la magia de exportar muchos futbolistas. “No solo jugadores, hay jugadoras que están en España, en Argentina. Poco a poco nos estamos desplegando en el Mundo”, agregó.



Hincha de Nacional, casualidades y causalidades de la vida le llevó a defender los colores de su homónimo colombiano, en ese que anhela coronarse de gloria. “Mi sueño es levantar la Copa con Nacional y luego estar en un Mundial con mi Selección, estoy orgullosa de estar en este equipo tan grande. Más adelante me gustaría jugar en Europa”, detalló.



Mariana también habló del fútbol de su país, ese que está comenzando a apoyar con más fuerza, donde las mujeres ya entrenan en el complejo de la ‘celeste’ y hasta visten la misma marca deportiva que los hombres. Aunque nunca pudo encontrarse un Suárez, un Cavani o un Forlán, agradece que desde la sub 17 que estará en el Mundial, la federación uruguaya esté más cerca de ellas.



Previo a lo que se vivirá en Rusia 2018, fue ineludible preguntarle cómo ve a su Selección de cara a la fiesta de junio, “los veo muy bien, espero que hagan un gran papel”, sostuvo y además recordó Sudáfrica 2010, “los goles de Forlán, la mano de Suárez a Ghana, el ‘loco’ Abreu y su penal, todos sabíamos que la iba a picar menos el arquero, sufrí mucho”, agregó.



Mariana, capitana del equipo luce la número 13, un número que en el sur del continente asocian con la mala suerte. Sin embargo y pese a que el 8 es el que más le gusta, con la 13 se coronó en el continente y espera en Colombia repetir. “El 8 es mi número, aunque la 13 la tuve en Paraguay y la volví a pedir acá”, remarcó.



Finalmente, Pion valoró el resultado conseguido en Itagüí contra Santa Fe y sobre el duelo de vuelta, declaró que “es un rival difícil pero no imposible, nosotras vamos a salir con nuestro juego y buscaremos la clasificación”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín