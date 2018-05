Manuela Vanegas, la primera jugadora en atajar un penal: tiene 17 años

La Liga Femenina en su segunda edición se empezó a jugar en este 2018. Manuela Vanegas, de apenas 17 años, logró un hecho histórico hasta el momento en Colombia, pues fue la primera jugadora que atajó un penal tras la expulsión de la arquera principal. Y, además, debutó con 13 años en la Copa Libertadores.



Envigado perdió 2-1 contra Nacional, pero la central del equipo naranja se puso los guantes para evitar que la derrota fuera más larga. FUTBOLRED habló con la jugadora y conoció su historia en el fútbol, pues empezó como portera y por este motivo fue la seleccionada para pararse bajo los tres palos.



Sus inicios en el fútbol, ¿gracias a quién?



“Yo inicié en el fútbol gracias a mi papá, desde los cinco años. Él no fue futbolista profesional, pero su vida era el fútbol y lo practicó, entonces siempre conmigo intentó e insistió en que viviera en ese ambiente del fútbol y es gracias a él que yo juego; además de inculcarme el deporte, me apoyó y me ayudó con mi ilusión de querer jugar”.



¿Fue difícil empezar una carrera en el fútbol?, ¿cómo fue esa experiencia?



“Claramante siempre había comentarios, me llamaban marimacha y más cosas, pero antes, aunque uno no quisiera, era común. Pero nosotras pudimos demostrar que no era así, que el fútbol no lo juegan solo los hombres"



"Yo empecé en clubes de barrio, hasta microfútbol tuve que jugar cuando empezaba. Inicié mi carrera futbolística como arquera. Estuve en un club de niños en el que me fortalecí por ser arquera y por estar rodeada de ellos, pues el juego era un poco más fuerte”.



¿Quedarse como arquera o ser jugadora?, ¿por qué?



“Yo me presenté a Formas Íntimas (Envigado) ya como jugadora, porque a mí me gustaba también jugar y lo hacía muy bien. A mí me gustaban las dos posiciones, pero por mi talla y buen juego también empecé a tener más gusto por el juego, disfrutaba rematar y quitar balones”



¿Qué momento duro pasó durante sus inicios?



“Tuve una fuerte lesión cuando tenía 13 años, me dio pubalgia por tanto desgaste. Yo jugaba con la infantil, con la prejuvenil y la juvenil, entonces duré siete meses sin jugar y fue duro porque era muy pequeña, pero me supe reponer”.



¿Qué torneos importantes ha disputado y cómo fue su llamado a estos?



“En 2013 jugué mi primera Copa Libertadores y creo que soy la jugadora más joven que ha debutado. Además también debuté como arquera a la edad de 13 años, Sandra Sepúlveda fue expulsada y yo entré, con solo 13 años”.



“(Nelson) Abadía, entrenador de la actual Selección Colombia, ya me venía haciendo un seguimiento y me dio la oportunidad de llegar a la Selección con tan poca edad, pues soy la jugadora más pequeña. Con mi buen momento, fui llamada a la Copa América. Fue como un fracaso porque teníamos mucho la ilusión de clasificar al Mundial”.

Finalmente, ¿por qué fue usted la que estuvo en los tres palos?



“En los entrenamientos, como mis compañeras ya me conocían, me molestaban diciendo como ‘Manu, quédate un rato y practica en el arco’, pero realmente fue una realidad sin esperarlo, uno nunca va a esperar que expulsen a nuestra arquera”.



¿Usted misma fue la que dijo que cogía los guantes y se ponía frente al penal o la asignaron?



“Yo no dudé ni un segundo en coger los guantes y meterme al arco para enfrentar el penal, yo había visto a la jugadora que cobró en Nacional, pero no sabía cómo cobraba el penal. Al final todas me felicitaron”.



Con esa experiencia en la portería, ¿le gustaría cambiar su posición de central a portera?



“Me han dicho que me debería quedar en el arco porque también me va muy bien, porque me gusta más jugar. Aunque si me toca hacerlo también lo haré de muy buena manera, sin embargo, hoy digo que me quiero quedar como jugadora, pero el día de mañana puedo cambiar si se necesita”.



Miguel Ángel Machado

Especial para Futbolred

En Twitter: @_miguelm17