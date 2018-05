'No queremos que esta final sea igual, buscamos ser campeonas': Torres

Karla Torres, jugadora de Huila, es una de las futbolistas que mejor semestre han tenido en el conjunto opita. La venezolana tiene nueve goles y es la cuarta goleadora de la Liga Femenina.

Ahora, disputará una nueva final, segunda para ella y el equipo. Las jugadoras del club de Neiva fueron las subcampeonas del torneo anterior, perdieron la final contra Santa Fe, pero esta vez no quieren dejar escapar el anhelado título.



“Estamos muy contentas por poder clasificar a una final, queremos ser las campeonas de este torneo. La temporada pasada nos quedamos con el sabor amargo de que lo tuvimos y lo dejamos ir, no queremos que este torneo nos pase igual. Pude ayudar con un gol y quiero volver a marcar en los partidos de la final”, dijo la delantera venezolana.



La ‘7’ del conjunto opita afirmó que la convicción de querer ganar es lo que las ha llevado a las finales de la Liga, en la que ahora se enfrentarán con Nacional.



“El trabajo y la convicción de ganar nos han llevado en los torneos hasta donde hemos llegado, esas dos cosas han sido nuestro factor clave”



El conjunto opita ya conoce a Nacional a pesar de que es un equipo nuevo en la Liga Femenina de 2018, por lo que saben cómo jugar y demostrar el buen torneo que hicieron durante este 2018.



"Ya enfrentamos a Nacional en un partido amistoso en la pretemporada, es un equipo que tiene mucho la pelota y juega mucho por los costados. Será un lindo partido porque dejan jugar y nosotros nos caracterizamos por tener la pelota, somos veloces y nos beneficia", comentó la '7'.



Finalmente, Torres ha tenido una buena relación futbolística con Yoreli Rincón, con quien se desempeña en la parte de adelante y es gran referente del fútbol femenino en Colombia.



"Yoreli (Rincón) es una jugadora con mucha experiencia, es una compañera más y me he entendido con ella y con todo el equipo, hemos hecho un buen grupo y lo hemos demostrado en la cancha. Con ‘Yore’ somos más cercanas por la posición que jugamos, pues estamos en el frente de ataque y se nota más la asociación que tenemos", finalizó la jugadora venezolana.



Miguel Ángel Machado

Especial para Futbolred

Twitter: @_miguelm17