¡Esta vez sí fue! Atlético Huila es campeón de la Liga femenina

Huila es el nuevo campeón de la Liga femenina. Tras un buen partido jugado en el estadio Guillermo Plazas Alcid, el conjunto opita venció desde el punto blanco del penalti a Nacional. En los 90 minutos, Huila superó 2-1 a las verdolagas.

El estadio de Neiva recibió el definitivo encuentro entre opitas y verdolagas, que llegaban a este encuentro con un 0-1 a favor tras el juego de ida. Frente a este panorama, la locales salieron con ímpetu a la cancha y fue así como llevaron peligro rápidamente al arco de Karen Hipólito.



La propuesta de las huilenses tuvo como eje central los buenos pases en largo de Yoreli Rincón, quien mandó un balón a la espalda de la defensa verde y encontró a Jaylis Oliveros, quien en el mano a mano perdió con la arquera brasileña al servicio de las antioqueñas.



A los 11 minutos volvieron a utilizar esta fórmula, pero esta vez Oliveros mandó el pase atrás y apareció Ingrid Vidal para recibir con la izquierda y con ese mismo pie mandarla al fondo de la red. 1-0 y llanto en Vidal, quien pasó por momentos difíciles por una lesión.



Huila siguió atacando y esta vez fue Karla Torres quien dejó en el camino a las defensoras antioqueñas y remató con dificultad, aunque el balón pegó en el palo y luego fue despejado por Nubiluz Rangel.



A partir de ahí, los dos conjuntos calmaron su ahínco y se generaron pocas opciones de gol en los pórticos de las arqueras extranjeras, que no tuvieron mucha actividad hasta que se acabó el primer tiempo.



Para la parte complementaria, Nacional despertó y en el primer minuto derrotó a Daniela Solera con un remate de tiro libre de Lady Andrade, la estrella del verde y quien puso el marcador 1-1.



El gol le bajó un poco el ánimo a las opitas, pero poco a poco se volcaron una vez más al arco de Hipólito para buscar un gol que las llevara a la definición desde el punto blanco de penalti.



A los 30 minutos, otro pase de Yoreli no fue bien despejado por Daniela Tamayo y le quedó servido el balón a Fabiana Vallejos y la argentina no perdonó para marcar el 2-1.



Poco a poco las jugadores entraron en la presión del final del partido y fueron muchas imprecisiones en los dos arcos hasta el final del juego, por lo que todo se tuvo que definir desde el punto blanco del penal.



La tanda de penaltis fue así:



Gol de Carmen Rodallega, para Huila.



Lo erró Lady Andrade, por Nacional.



Lo erró Jaylis Oliveros, para Huila.



Lo erró Carolina Arbelaéz, por Nacional. Tapó Daniela Solera.



Gol de Fabiana Vallejos, para Huila.



Lo erró Mariana Pión, para Nacional. Tapó Daniela Solera.



Gol de Aldana Cometti, para Huila.