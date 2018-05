Horarios definidos de la ida en cuartos de final de la Liga Femenina

La Dimayor ya definió los horarios de los partidos de ida en los cuartos de final de la Liga Femenina. Los cuatro encuentros se disputarán el mismo día, 10 de mayo, en diferentes horarios.

10 de mayo



Cortuluá vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



Unión Magdalena vs Atlético Huila

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Estadio Municipal de Ciénaga

Televisión: Win Sports



Patriotas vs América de Cali

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: La Independencia



Deportes Tolima vs Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports