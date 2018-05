'Me sueño levantando la Copa y dándole la estrella a Huila': Santos

Atlético Huila llega a su casa con una desventaja de 0-1 contra Atlético Nacional, en la final de vuelta de la Liga Femenina. Gavy Santos, jugadora y capitana de las opitas, se siente motivada e ilusionada para jugar la segunda final que tiene con el equipo de Neiva.

"Es un privilegio poderla repetir, es satisfacción como jugadora y equipo poder traer de nuevo al club a estas instancias. Aunque ha cambiado muchísimo, con un proceso diferente. Por ejemplo, yo el año pasado llegué un mes antes de iniciar el torneo, ahora es un tiempo un poco más largo", comentó la tolimense.



También, la defensora del equipo de Neiva tiene una amplia experiencia en el fútbol femenino, pues ha estado en la Selección Colombia y, además, fue refuerzo de Santa Fe para la Copa Libertadores de 2017. Ahora, tendrá la segunda final con el equipo, que ya había llegado a la anterior fase definitiva.



"El equipo está tranquilo, sabemos que es una final y que no es nada fácil porque Nacional es un gran equipo, pero de cierto modo estamos tranquilas porque lo hemos venido haciendo muy bien. Corregimos muchos errores y la derrota nos sirvió mucho para enfocarnos en otras cosas que no hemos tenido en cuenta", afirmó.



La capitana de Huila contó sobre el ánimo del equipo tras la final, confirmando que hay un buen ambiente y hay ilusión de remontar el marcador en Neiva, su casa.



"El equipo está que se come esa cancha, todas tenemos muchas ganas de jugar la final porque es nuestra casa. La unión es algo muy positivo, porque cuando un equipo pierde y se une es difícil, pero nosotras lo supimos conseguir", dijo la '13'.



Finalmente, habló sobre el sueño personal que tiene de ser campeona y darle la primera copa a Huila, que lo ha merecido por lo hecho en 2017 y en la actual Liga.



"Nunca lo había soñado tanto, es un sueño para mí volver a repetir la final y más como capitana. Me sueño levantando la Copa y dándole esa primera estrella a Huila", finalizó Santos.