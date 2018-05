De la cantera a la élite: Daniela Tamayo sueña con su primera Liga

31 de mayo, una fecha más que especial para Atlético Nacional. Hace 29 años logró la anhelada Copa Libertadores por primera vez y este jueves, podría nuevamente escribir en su historia con letras doradas, de obtener el primer título femenino profesional.

Entre el plantel que viajó a Neiva con esa ilusión, está Daniela Tamayo, la antioqueña es producto de la cantera verdolaga. Desde hace 9 años pertenece al club y ha estado en todos los procesos, desde la ‘escuelita’, pasando por el Pony Fútbol hasta llegar al profesionalismo. En el debut liguero, las verdes están cerca de coronar una campaña notable. Para esto, deberán mantener la diferencia de 1-0 que tienen sobre el Atlético Huila.



Previo a esta gran final, Tamayo comentó que deben tener “la posesión del balón, abrir la cancha, taponar el medio y ser contundentes”, no renuncian a proponer su estilo de juego, ese que lleva muy dentro y que ha sumado con su talento para que Nacional esté a un paso de una nueva corona.



“Estamos muy tranquilas, todavía nos quedan 90 minutos para liquidar la serie, aunque tenemos un gol de ventaja, queremos sumar otros tres puntos”, comentó Daniela quien prefiere hablar en la cancha, la jugadora ha actuado en todos los partidos del campeonato.



En cuanto a los aficionados que las acompañaron para el duelo de ida en Envigado, Tamayo sostuvo que “el apoyo de la hinchada nos motivó y nos sacó fuerzas para sacar el partido adelante. Así no tenemos mucha hinchada, estamos convencidas en buscar el título”.



Entre sus anhelos está dar una vuelta olímpica vestida de verde, algo que tiene a 90 minutos. “Llevo 9 años en la institución soñando con este momento, ahora que estamos tan cerca, trabajo muy duro para cumplirlo”, acotó.



Finalmente, Daniela fue realista y espera culminar un objetivo del que se ha preparado toda su vida. “Soñamos con los pies sobre la tierra, no dejamos de pensar en lo que falta, en lo que tenemos que hacer. Todas formamos un grupo desde enero para hacer historia”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín