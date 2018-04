¡Ellas no bajan los brazos! Colombia se juega el Mundial contra Brasil

Ya no puede darse el título en la Copa América Femenina, pero la Selección Colombia tiene un objetivo pendiente y es clasificarse al Mundial de Francia 2019. Este domingo, desde las 5 de la tarde, las Superpoderosas quieren despedirse del certamen con un triunfo sobre Brasil y así quedarse con uno de los dos cupos directos a la cita mundialista.

Pero la victoria sobre las favoritas no es suficiente. Las colombianas deberán esperar que a primera hora (2:45 p.m.), Argentina no derrote a Chile, pues el triunfo de las albicelestes dejaría sin posibilidades de ir por el tiquete directo y dejaría a las cafeteras en la lucha por el cupo al repechaje.



Partiendo de la premisa de que las dirigidas por Nelson Abadía tiene que sacar, sí o sí, los tres puntos para tratar de quedar en los dos primeros puestos, lo mejor sería un empate entre australes y argentinas; ahí entraría a jugar la diferencia de gol, pues antes de empezar la jornada las de Argentina están con -1 y chilenas y cafeteras tienen -2.



“Ha sido muy duro este cuadrangular, nos ha pegado duro no haber podido ganar para conseguir el título. Pero tenemos que jugarnos la posibilidad de clasificar al Mundial, estamos tranquilas porque lo hemos dado todo y contra Brasil vamos por una misión que es difícil, pero no imposible”, aseguró Leicy Santos.



El subtítulo para Colombia se ha dado en las últimas dos versiones de Copa América, así que llegar al segundo lugar no sería un fracaso; por el contrario, sería un premio a la gran voluntad y buen fútbol que han mostrado las jugadoras que defienden la camiseta tricolor.



“Estamos mentalizadas en sacar los tres puntos. Tenemos que entrar más conectadas, más claras y con más ganas. Ya las cosas que pasaron, las oportunidades que erramos no las podemos echar para atrás, y solo nos queda despedirnos con el cupo al Mundial”, apuntó la arquera Sandra Sepúlveda.



La Selección femenina no bajará los brazos. Entre más difícil han sido las circunstancias, han encarado con más fortaleza la Copa. El balón no ha querido entrar en las dos primeras jornadas del cuadrangular final, pero insistirán para que el arco rival se les abra y puedan llegar a Francia 2019 superando a las brasileñas.



La Selección Colombia femenina formaría con: Sandra Sepúlveda; Carolina Arias, Corina Clavijo, Isabella Echeverri, Manuel Vanegas; Liana Salazar, Daniela Montoya; Jessica Caro, Diana Ospina, Yoreli Rincón (Leicy Santos); y Catalina Usme.