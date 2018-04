Chile, un reto para Colombia en Copa América: no le gana hace 20 años

La Selección Colombia femenina tendrá este jueves su segundo partido en el cuadrangular final de la Copa América, certamen en el que busca su clasificación al Mundial de 2019 y a los Juegos Olímpicos, de 2020. Después de perder 1-3 con Argentina, la Tricolor espera sobreponerse frente a Chile, la selección local.

Derrotar a las anfitrionas no será tarea fácil para las dirigidas por Nelson Abadía. Primero, porque tendrán la casa llena y sentirán el apoyo de su gente; segundo, porque ya las enfrentaron en fase de grupos y sufrieron para sacar un empate 1-1; y tercero, porque Colombia no le gana hace 20 años a las australes en Copa América.

El historial entre cafeteras y chilenas en Copa América dice que se han enfrentado cuatro veces, desde 1998, año en que Colombia compitió por primera vez en el torneo continental, a la fecha. Dos empates y un triunfo para cada selección, es el balance.



Colombia vs. Chile en Copa América



2018 – Chile

6 de abril: 1-1. Goles de Catalina Usme y Camila Sáez.



2014 – Ecuador

No se enfrentaron, porque estaban en grupos diferentes y Chile no avanzó al cuadrangular final.



2010 – Ecuador

17 de noviembre: 1-1. Goles de Yoreli Rincón y Francisca Lara. El duelo se dio en la 1ª fecha del cuadrangular final.



2006 – Argentina

14 de noviembre: 1-3. Victoria chilena con gol de Valeska Arias y Alejandra Quezada (2); descontó Aurora Gaete para Colombia.



2003 – Perú, Ecuador y Argentina

No se enfrentaron, porque estaban en grupos diferentes y Chile no avanzó al cuadrangular final.



1998 – Argentina

8 de marzo: 5-1. La colombiana Sandra Valencia, con tres goles, fue la figura. Los otros dos tantos fueron de Luz Grisales y Sonia Chala. Ximena Alburquerque descontó, de penalti, para Chile.



*Resumen en números:

- 4 enfrentamientos

- 1 triunfo de Colombia

- 1 victoria de Chile

- 2 empates

- 8 goles colombianos

- 6 goles chilenos





Redacción Futbolred